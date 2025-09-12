Periodista Vargavila Riverón se incorpora a Medios Panorama

Conducirá el espacio “Libremente” junto a un equipo de profesionales de la comunicación de 7:00 a 8:00 PM por Panorama FM y VTV 32

Santo Domingo, R.D.-El Grupo de Medios Panorama anunció la incorporación del periodista y analista político internacional, Vargavila Riverón como un talento de su plataforma de TV y Radio, a partir del próximo martes 16 de septiembre.

Riverón se une a un equipo de profesionales de la comunicación en la conducción del espacio “Libremente”, que se transmite de lunes a viernes en horario de 7 a 8 de la noche, por Panorama 96.9 FM y VTV, canal 32.

Al ofrecer la información, el CEO del Grupo de Medios Panorama, Miguel Medina, resaltó las cualidades humanas, profesionales y la experiencia del comunicador en el dominio de los temas que aborda, los análisis sobre la actualidad nacional e internacional con un enfoque orientado hacia la perspectiva fronteriza entre la República Dominicana y Haití.

“Nosotros valoramos y apostamos al buen talento, por eso damos una cálida bienvenida a Vargavila Riverón, como un gran talento que sumamos, para seguir fortaleciendo nuestra propuesta editorial y reafirmando nuestro compromiso con una comunicación de calidad, plural y cercana a la gente”, expresó Medina.

Puede leer: “La hermanastra fea”: el lado oscuro de los cuentos de hadas llega a México

De su lado, el destacado periodista manifestó su alegría y entusiasmo en esta nueva etapa de su carrera profesional al integrarse a la plataforma, por lo que agradeció a sus ejecutivos.

“Hoy Dios me concede una nueva bendición en mi vida profesional, abriéndome las puertas en el Grupo de Medios Panorama, donde desde hace tiempo anhelé estar por su gran prestigio, credibilidad y alcance, para mi es un sueño cristalizado y me siento muy honrado; agradezco al señor Miguel Medina por esta oportunidad y a todo este maravilloso equipo, gracias de corazón por creer y confiar en nuestro talento, les aseguro que no los voy a defraudar”, declaró el comentarista.

Vargavila Riverón, quién es periodista de profesión, se ha caracterizado por ser un acucioso y aguerrido investigador de los asuntos geopolíticos, principalmente dominico-haitianos, y todo lo que ocurre en la frontera entre ambos países, compartirá en los debates con Karen Serrata Mario Herrera, Lorena Herasme y Pedro René en “Libremente”.

Grupo de Medios Panorama, es una red multimedia de República Dominicana integrada por el canal de televisión VTV 32, la emisora radial Panorama FM 96.9 y el periódico impreso y digital Panorama.