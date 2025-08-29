Periodistas deciden hoy el rumbo de su gremio en las elecciones del CDP

Este viernes el Periódico Hoy está en primera fila para llevarle todos los detalles del proceso electoral del Colegio Dominicano de Periodistas, que se realizar desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. en todo el territorio nacional y de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. en las Seccionales del exterior.⁣⁣

⁣Desde ya se puede presenciar la asistencia de algunos periodistas, quienes se desplazan desde distintos puntos del país para ejercer su derecho al voto.
⁣⁣
Para estas elecciones hay tres planchas: la número uno, que encabeza Luis Pérez; la dos, Gustavo Guzmán y la tres, Aurelio Henríquez, este último presidente actual que fue inscrito en sustitución de José Beato, quien fue rechazado porque no cuenta con título universitario en comunicación, lo que generó controversias.⁣

Una de las novedades de ese proceso, es que se permitirá el voto domiciliario para aquellos periodistas que tengan alguna discapacidad.

Juristas analizan Ley 1091 acepta miembros de CDP al ejercer oficio
Melissa Correa

Melissa Correa

Licenciada en Comunicación Social y Community Manager, con maestría en Docencia y Gestión Universitaria.

Nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital 2023.

Su dedicación y presencia en múltiples plataformas la han convertido en una figura reconocida en el ámbito periodístico dominicano.

