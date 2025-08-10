¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10
¿Cuántas veces actuamos o hablamos solo para agradar a los demás, aun cuando eso va en contra de nuestros principios y convicciones?
En esos momentos, comprometemos nuestra integridad por la necesidad de aceptación. Queremos quedar bien con todos, sin medir las consecuencias de nuestras decisiones.
Pero cuando vivimos para complacer a los hombres en lugar de agradar a Dios, Estamos diciendo que no conocemos nuestro valor, que hemos perdido de vista nuestra posición como hijos de Dios, y que nuestra estima está anclada en la aprobación de los hombres, no en la del Señor.
La verdadera aceptación no se encuentra en los hombres, sino en Dios. Él nos llamó, nos redimió y nos dio una nueva identidad en Cristo. Por eso, no debemos comprometer nuestra fe, esa confesión que hicimos delante de testigo, cielo y la tierra, declarando que nuestra vida le pertenece completamente a Él y vivimos para agradarlo en todo.
Permanezcamos firmes, defendiendo la verdad. No fuimos llamados a agradar a los demás, sino a vivir para Aquel que nos escogió.