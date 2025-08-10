Permanezcamos firmes, defendiendo la verdad

Permanezcamos firmes, defendiendo la verdad

¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10

¿Cuántas veces actuamos o hablamos solo para agradar a los demás, aun cuando eso va en contra de nuestros principios y convicciones?

En esos momentos, comprometemos nuestra integridad por la necesidad de aceptación. Queremos quedar bien con todos, sin medir las consecuencias  de nuestras decisiones.

Pero cuando vivimos para complacer a los hombres en lugar de agradar a Dios, Estamos diciendo que no conocemos nuestro valor, que hemos perdido de vista nuestra posición como hijos de Dios, y que nuestra estima está anclada en la aprobación de los hombres, no en la del Señor.

La verdadera aceptación no se encuentra en los hombres, sino en Dios. Él nos llamó, nos redimió y nos dio una nueva identidad en Cristo. Por eso, no debemos comprometer nuestra fe, esa confesión que hicimos delante de testigo, cielo y la tierra,  declarando que nuestra vida le pertenece completamente a Él y vivimos para agradarlo en todo.

Permanezcamos firmes, defendiendo la verdad. No fuimos llamados a agradar a los demás, sino a vivir para Aquel que nos escogió.

No siempre se nota
Montserrat Bogaert

Montserrat Bogaert

Publicaciones Relacionadas

Permanezcamos firmes, defendiendo la verdad
Permanezcamos firmes, defendiendo la verdad
10 agosto, 2025
La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?
La Voz del Paciente RD: ¿Verdad porque lo dicen, mentira porque lo rebaten?
6 agosto, 2025
Obra “La verdad” continúa en su último fin de semana en las tablas
Obra “La verdad” continúa en su último fin de semana en las tablas
30 enero, 2025
La verdad nos transforma
La verdad nos transforma
15 diciembre, 2024
Cristo, el testigo fiel de la verdad
Cristo, el testigo fiel de la verdad
23 noviembre, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

Juegan ruleta rusa con cacao

Juegan ruleta rusa con cacao

Edición impresa, sábado 9 de agosto de 2025

Edición impresa, sábado 9 de agosto de 2025

Cabrera poncha 11 en ocho entradas triunfo Marlins

Cabrera poncha 11 en ocho entradas triunfo Marlins

Una mujer presumida

Una mujer presumida

Economía dominicana: sectores clave muestran señales mixtas en el segundo trimestre de 2025

Economía dominicana: sectores clave muestran señales mixtas en el segundo trimestre de 2025

¡Corona se queda en RD! La Javilla y AIBI van hoy por el primer lugar

¡Corona se queda en RD! La Javilla y AIBI van hoy por el primer lugar

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo