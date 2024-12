El perro «viralata» color caramelo: nuevo símbolo de Brasil y protagonista de una película

SAO PAULO (AP) — Durante décadas, han buscado comida en las calles de todo el país, sin ser deseados, abandonados y olvidados.

Pero hoy, los perros de color caramelo de Brasil están viviendo un gran momento. El “vira-lata caramelo” (literalmente: basurero de caramelo) está siendo exaltado en memes, videos, peticiones, una próxima película de Netflix , un desfile de Carnaval y un proyecto de ley para honrarlo como parte de la cultura brasileña.

El nuevo prestigio de los Caramelos habla del valor de la resiliencia en Brasil -un crisol de 213 millones de personas conocido por soportar golpes duros con una sonrisa- e invierte su supuesto “complejo de mestizo”.

Los perros de Caramelo y otros juegan en el refugio de rescate de perros Indefesos en Río de Janeiro, el jueves 12 de diciembre de 2024. (Foto AP/Bruna Prado)

En una escena de la serie de Netflix “Caramelo” filmada en octubre, un cachorro beige estaba sentado junto a un río en Sao Paulo y veía pasar a familias perfectas con sus impecables perros de raza pura: un golden retriever, un collie miniatura y un dóberman. A la señal del director de fotografía, un repartidor pasó en bicicleta y el valiente chucho lo persiguió, siguiendo el olor de la pizza y buscando una forma de pasar.

“El caramelo terminó convirtiéndose en el gran símbolo de Brasil, un símbolo para el pueblo”, dijo Diego Freitas, director y coguionista de la película, después del rodaje de ese día. “Netflix fue sensible a lo que está sucediendo con el espíritu de la época. El caramelo es el espíritu de nuestro tiempo”.

Caramelos escapan de internet

La locura por los caramelos comenzó en Internet alrededor de 2019. La gente publicaba la frase irónica: “Esto representa a Brasil más que el fútbol o la samba”, junto con fotos de fenómenos típicamente brasileños, incluidos muchos caramelos. Las cuentas de las redes sociales rindieron homenaje a las payasadas de los caramelos: uno invadió un espectáculo de baile y se alivió en el escenario; otro se hizo el muerto mientras recibía compresiones en el pecho para un video de capacitación en RCP. Los minoristas en línea comenzaron a vender almohadones con forma de caramelo.

Lina, la perrita de color caramelo, yace sobre una mesa en el refugio de rescate de perros Indefesos en Río de Janeiro, el jueves 12 de diciembre de 2024. (Foto AP/Bruna Prado)

Una petición para reemplazar al guacamayo en el billete de 10 reales (1,65 dólares) de Brasil obtuvo 50.000 firmas en 2019.

“El caramelo se ha consolidado como un símbolo del pueblo brasileño, siendo muy querido y recibido en todos los estados del país, siendo un excelente representante de nuestra cultura”, proclamó. “Por lo tanto, merece mención en nuestra moneda”.

Al año siguiente, otra petición para estampar al perro de tamaño mediano en el billete de 200 reales recibió el triple de apoyo.

Muchos citan la amabilidad como el encanto secreto de los caramelos, pero más a menudo dicen que es que son sobrevivientes inteligentes.

El director Diego Freitas juega con perros de raza caramelo en el set de la película de Netflix “Caramelo” en Sao Paulo, el martes 29 de octubre de 2024. (Foto AP/Andre Penner)

Un buen ejemplo es el caramelo que se encuentra en la ciudad nororiental de João Pessoa. El año pasado, Khelson Silva, de 59 años, salió del gimnasio con un amigo y encontró al animal callejero esperando. El animal tomó con cuidado el dedo del amigo de Silva entre sus dientes y los guió durante tres cuadras.

“Llegó a mi edificio, entró directamente al garaje, subió por el ascensor y entró en la casa”, dijo Silva, quien se enteró de que este caramelo, ahora llamado José el Persistente, había intentado tácticas similares antes. “Fue él quien nos eligió. Sabía dónde vivíamos”.

La ‘mezcla loca’ de Brasil

El escritor Nelson Rodrigues acuñó el término “complejo mestizo” después de la humillante derrota de la selección nacional de fútbol en la Copa del Mundo de 1950, con el objetivo de resumir lo que él percibía como el sentimiento de inferioridad de Brasil en comparación con otras naciones. Hoy, muchos ven las diversas raíces de Brasil ( inmigrantes , africanos esclavizados y pueblos indígenas ) como una fuente de orgullo.

Tina Castro, profesora de inglés en Río de Janeiro, compara poseer un caramelo con amar la “mezcla loca” de Brasil y su gente.

“Proviene de un lugar marginal, como Brasil. Tiene una historia de supervivencia y marginación”, dijo Castro, de 32 años. “Valoramos el caramelo de la misma manera que valoramos nuestro país, tal como es”.

El director del taller, Roberto Gomes, inspecciona un disfraz de perro color caramelo en la escuela de samba Sao Clemente, cuyo tema del Carnaval de 2025 es el maltrato y el abandono de animales, en Río de Janeiro, el jueves 28 de noviembre de 2024. (Foto AP/Silvia Izquierdo)

“¡Los caramelos dominarán el mundo!” se ha convertido en un grito de guerra en broma en Internet, y los aliados extranjeros están echando una mano. Después de una gira por Brasil en noviembre, el cantante Bruno Mars posó con un caramelo en su video viral de despedida. El personal de la misión británica en Brasil votó abrumadoramente en julio para bautizar a su nueva mascota digital, un Welsh Corgi, como “Lord Caramelo”.

Los disfraces de carnaval se encuentran en la escuela de samba Sao Clemente, cuyo tema para 2025 es el maltrato y el abandono de animales, en Río de Janeiro, el jueves 28 de noviembre de 2024. (Foto AP/Silvia Izquierdo)

‘El caramelo, un icono nacional’

El presupuesto de “Caramelo” de Netflix es parte de los mil millones de reales (164 millones de dólares) que se gastarán entre 2023 y 2024 en producciones brasileñas para captar la atención en uno de los mercados de transmisión de video más grandes del mundo. Netflix no ha establecido una fecha de estreno.

“La película es una gran apuesta de Netflix, una superproducción”, dijo la oficina de prensa de Netflix Brasil a The Associated Press. “Es la primera película brasileña con un perro como protagonista, y no podía ser otro que el caramelo, un ícono nacional”.

Entre los artistas que han catapultado el caramelo a la fama se encuentra la escuela de samba Sao Clemente de Río. El 28 de noviembre, en su taller de tres pisos en el centro de la ciudad, las costureras confeccionaron tiras de tela amarilla transparente para docenas de enormes disfraces de caramelo. Cada uno de ellos tendrá una cabeza gigante de espuma en el desfile de Carnaval de 2025 de la escuela, cuyo tema es el abandono y el maltrato animal.

“Es nuestra estrella”, comentó entusiasmado el director del taller, Roberto Gomes. “El caramelo es el perrito hermoso y simpático, no el de raza pura. Es el perrito tierno, ese perro que siempre es gracioso, que siempre está en nuestros corazones”.

A pocas cuadras de allí, el teniente coronel Sidnei Robson Pazini dice que los brasileños están redescubriendo una devoción perdida hace mucho tiempo. Él dirige el museo y archivo de la policía militar de Río y dice que la pieza “más icónica, más emblemática” –más que los mosquetes, el cañón o la pintura valorada en casi un millón de dólares– es un caramelo disecado que tiene unos 150 años.

El perro solía visitar un batallón de la policía de Río para alimentarse (de ahí el nombre de Bruto) y luego se unió a los oficiales que se embarcaban para la guerra en Paraguay, a pesar de los esfuerzos por impedir que lo abordaran. Bruto alertaba a las tropas sobre la aproximación de enemigos, señalaba dónde necesitaban rescate los soldados y, después de sobrevivir a un disparo, regresó a Río como un héroe. Cuando murió, la policía hizo una colecta para que lo disecaran y le pusieran un collar de plata con las palabras “Constancia, Amor y Fidelidad”.

Bruto, un perro de color caramelo convertido en héroe nacional de una guerra en Paraguay, se exhibe en el Museo de la Policía Militar en Río de Janeiro, el jueves 28 de noviembre de 2024. (Foto AP/Silvia Izquierdo)

Los perros callejeros todavía encuentran consuelo en los batallones policiales. Uno de Río adoptó un caramelo en 2018 y le dio el rango de cabo. En una ceremonia celebrada en julio, fue ascendido a sargento.

Famosos pero sin hogar, los caramelos aún necesitan ayuda

En medio de esta moda de los caramelos, uno podría pensar que los brasileños estarían compitiendo por adoptar los suyos, pero los voluntarios de dos refugios dijeron a la AP que todavía los pasan por alto en favor de perros más pequeños, más peludos o más blancos.

El refugio Indefesos de Río tenía 217 perros el 12 de diciembre, aproximadamente la mitad de ellos caramelos. Uno de ellos trepa por un muro de dos metros para dar la bienvenida a los visitantes, con su pelota favorita en la boca.

Cada vez que Indefesos recibe una camada de caramelos, los voluntarios se apresuran a publicar fotos en Instagram . Los cachorros de caramelo son inevitablemente los últimos en ser elegidos.

Un perro de raza caramelo asoma su nariz a través de una valla en el refugio de rescate de perros Indefesos en Río de Janeiro, el jueves 12 de diciembre de 2024. (Foto AP/Bruna Prado)

“Es absurdo. Nos apresuramos porque sabemos que ese animal, cuando crezca, nunca tendrá la oportunidad de un hogar”, dijo Rosana Guerra, presidenta de la organización sin fines de lucro. “Terminan quedándose, esperando una adopción que nunca llega”.

En la película de Netflix, el perro callejero se adentra en la agitada vida de un chef con una carrera profesional y lo ayuda a encontrarle sentido al presente. Freitas, el director, dijo que su objetivo es que la película llegue al corazón de los brasileños y transforme la afinidad por el caramelo en acción.

El cachorro que persiguió al repartidor aquel día gris de octubre había sido encontrado en una caja junto a una carretera con sus nueve hermanos. Cuatro de ellos interpretan a la versión joven del protagonista de la película, que tenía un año y también era un perro callejero. Desde que terminó el rodaje el 26 de noviembre, seis de los perros que alguna vez estuvieron sin hogar fueron adoptados por miembros del equipo de producción y otras personas.

“Es una historia que espero que sea digna de los perros, porque son increíbles”, dijo Freitas, con su propio caramelo –la inspiración de la película– a sus pies. “Ellos cambian nuestras vidas”.

