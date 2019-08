Perros, aliados de violencia machista en España

“El perro me invita a salir, algo que hace un par de semanas ni se me pasaba por la cabeza”, relata a Efe N., una mujer víctima de la violencia machista en España e integrante de un proyecto que estudia efectos terapéuticos de estos animales sobre mujeres maltratadas.

Esa mujer, que prefiere mantener el anonimato, es una de las participantes en el programa de investigación que lleva a cabo el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Cádiz (sur de España), que propugna los beneficios terapéuticos de los perros en ese grupo vulnerable de personas.

Lleva apenas 15 días con el animal y ya siente que, gracias a él, se ha empezado a romper el aislamiento al que le llevó el miedo de haber pasado primero por una relación de pareja en la que sufrió violencia machista y de haber salido de ella.

La convivencia con un perro, y la responsabilidad de cuidarlo, le han llevado a cambiar rutinas y especialmente le ha dado motivos para a salir a la calle, algo que le hace sentirse “un poco más animada”, relata. “Al principio temía manejar un perro tan grande pero poco a poco lo estoy superando y ya voy por sitios por los que creí que no sería capaz de coger nunca más”, confiesa esta mujer, que se encuentra inmersa en pleno proceso judicial contra su expareja.