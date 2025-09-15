Perseguir evasiones sin citar nacionalidades

Las evasiones y las nocivas elusiones de impuestos que flexibilidades de ley toleran tienen sentadas sus reales en esta tierra hasta donde alcanza la memoria. Ocurre igual con los contratos con que el Estado sobrepasa lo razonable con exenciones privilegiadas como las que amparan la casi totalidad de los vehículos de alta gama que ruedan sobre pavimentos; o los subsidios no focalizados que permiten a ricos y pobres escapar del alto costo real de combustibles. Rige al país la presión fiscal más inequitativamente baja de América Latina y sus proximidades (13.9% del PBI). Casi la mitad de los contribuyentes evade el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y servicios (ITEBIS). El Impuesto sobre la Renta, que potencialmente debería aportar el 60 % de los recaudos nacionales, sería probablemente el que por sub-declaraciones de ingresos y uso de facturas falsas es de los grandes causantes de la bajísima presión fiscal junto al grueso menudeo del ITEBIS.

Ambos casos explican la permanencia de República Dominicana como un paraíso fiscal ex officio y puesta en el dudoso honor de andar por el piso en materia de recaudaciones, alejada de la captación promedio de América Latina que es de un 21.3%. Muy cerca de la permisividad con que Panamá resulta un codiciado espacio para inversiones tomando de las ganancias privadas apenas un 13.1%. Allá también la casi ausencia total de cargas impositivas tiene limitada la inversión pública y las finanzas del Estado sobreviven empobrecidas aunque las reservas de divisas son enormes porque hacia Panamá fluye mucha riqueza que huye del cobrador de impuestos de toda América Latina incluyendo amasadas bien conocidas en República Dominicana. La economía local se destaca por atraer (implantado record) importantes inversiones externas a base de estabilidad política y paz social como reconoce el FMI. Pero la furnia que hace estragos al erario es muy anterior a la mayoría de las incursiones de capital foráneo, incluyendo las de comerciantes chinos que con el señuelo de abaratar mercancías dan razones a consumidores para cruzar sus portales. Esta fuera de lugar etiquetar evasión por nacionalidad.