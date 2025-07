Vin Diesel confirma: el personaje de Paul Walker regresa a Rápidos y Furiosos

La última entrega de la franquicia tiene planeado su estreno para abril de 2027

Vin Diesel sorprendió a los fanáticos en Fuel Fest, un evento dedicado a los entusiastas de los autos celebrado en Pomona, California. Allí, el actor no solo compartió escenario con sus compañeros de la saga Rápidos y furiosos, Tyrese Gibson y Cody Walker, sino que también anunció oficialmente que la última entrega de la franquicia llegará a los cines en abril de 2027.

“El estudio me dijo: ‘Vin, ¿podemos estrenar el final de Rápidos y furiosos en abril de 2027?’. Y les respondí: ‘Bajo tres condiciones’”, relató.

Durante una breve aparición, el artista reveló que la decisión de aceptar el estreno de la película bajo esa fecha vino acompañada de tres condiciones muy específicas que él mismo impuso al estudio.

Vin Diesel puso tres condiciones para el estreno de la última entrega de «Rápidos y furiosos». (Peter Mountain/Universal Pictures vía AP)

De acuerdo con la estrella de Hollywood, la primera fue “traer la franquicia de regreso a Los Ángeles”, mientras que la segunda fue que la historia retomara “la cultura del automóvil, a las carreras callejeras”.

Sin embargo, la tercera condición de Vin Diesel dejó a los fans impactados, ya que en Rápidos y furiosos 11 se planea “reunir a Dom y Brian O’Conner”.

La mención de Brian O’Conner —el personaje interpretado por el fallecido Paul Walker— conmocionó al público presente. Walker murió en un trágico accidente automovilístico en 2013, a los 40 años.

El personaje de Paul Walker volverá a la franquicia (AP)

Desde entonces, su ausencia ha sido profundamente sentida tanto por los fanáticos como por el elenco. En Rápidos y furiosos 7 (2015), la producción usó imágenes y dobles digitales para darle una emotiva despedida al personaje.

Ahora, la posibilidad de volver a ver a Brian en pantalla plantea dudas sobre cómo será su participación. Aunque Diesel no dio detalles, sus palabras sugieren un regreso posible a través de tecnología digital o mediante el uso de metraje previamente grabado y técnicas visuales de última generación.

Cody Walker, hermano de Paul, ha colaborado en el pasado con la franquicia como doble de cuerpo y ha estado presente en los homenajes que se han hecho en su memoria.

El regreso a Los Ángeles y el enfoque renovado en la cultura automovilística callejera suenan como un guiño directo a las raíces de la franquicia. The Fast and the Furious (2001), la cinta que dio origen al fenómeno, se centraba precisamente en las carreras ilegales en las calles de L.A. y en la hermandad que se forjaba entre rivales al volante.

Las películas de «Rápidos y furiosos» dejaron a un lado las carreras ilegales para tomar enfoques más dramáticos. (Créditos: Universal Pictures)

La más reciente entrega, Fast X, llegó a los cines en mayo de 2023 y recaudó más de 700 millones de dólares en taquilla mundial. No obstante, su producción también fue colosal, con un presupuesto estimado de 340 millones de dólares.

Protagonizada por Vin Diesel junto a figuras como Jason Momoa, Alan Ritchson, Michelle Rodriguez, Rita Moreno y Brie Larson, la película fue promocionada como la primera parte de un final dividido en dos partes. Aún se desconoce si Fast 11 retomará directamente la historia de Fast X o si tendrá un enfoque distinto tras la larga espera.

