Personajes de “El juego del calamar 2″: quién es quién en la nueva temporada de la serie más vista de Netflix

Detener los juegos que lo convirtieron en millonario, pero marcaron su vida. Ese es el objetivo de Seo Gi-hun en la segunda temporada de El juego del calamar, la serie surcoreana que hizo historia en Netflix al convertirse en el show más visto en la historia de la plataforma en 2021.

Tras el boom de su primera entrega, no se hizo raro que la compañía sugiriera una extensión del relato. Y así, tres años después, Hwang Dong Hyuk retoma la historia con nuevos juegos, nuevos participantes y más datos detrás de la logística para poner en marcha la brutal competencia.

A continuación, una guía con todos los rostros nuevos y conocidos que aparecen en la segunda parte de “El juego del calamar”.

Contiene spoilers de los primeros episodios.

Gi-hun: el jugador 456

El carácter de Gi-Hun será sometido a una dramática prueba en su retorno a los mortales juegos (Netflix)

Lee Jung Jae (52) retoma su papel como el ganador de “El juego del calamar”. Al ser el único sobreviviente, ha sido consumido por la culpa y la confusión de los terribles acontecimientos. Tras su victoria, no viajó a reencontrarse con su hija en los Estados Unidos; en cambio, se ha dedicado a buscar al cabecilla que continúa organizando la competencia.

El líder enmascarado o Front Man

El misterioso jefe que esconde secretos de su pasado (Crédito: Netflix)

Lee Byung Hun, actor de Mr. Sunshine y Nuestro horizonte azul, también regresa como el némesis de Gi-Hun. La serie expondrá más detalles del pasado de In-Ho antes de involucrarse con El juego del calamar.

Esta vez, el hombre también se meterá directamente a la competencia como el jugador 001, y oculta su verdadera identidad con el nombre de Young-il.

Jun-ho: el detective

Wi Ha Joon (El monstruo de la vieja Seúl, Las hermanas) reaparece como el policía Jun-ho, quien ha sobrevivido tras el disparo de su propio hermano en la temporada anterior. Aunque no le ha dicho nada a nadie sobre el encuentro con In-ho, insiste en regresar a la isla para hallar más respuestas y detener los juegos.

El reclutador

Habrá más datos por conocer sobre el famoso reclutador (Netflix)

Los fanáticos de Gong Yoo (Goblin, Estación Zombie) podrán disfrutar más tiempo de su talento en pantalla. El hombre, cuya tarea es buscar nuevos participantes para Squid Game entre bofetadas y Ddakji, sostiene una espeluznante afición por los juegos de azar.

No-eul

Park Gyu-young pertenece al escuadrón de uniforme rosado en «El juego del calamar» (Netflix)

Park Gyu-young (Dulce hogar, Celebridad) encarna a una mujer norcoreana que trabaja en un parque de diversiones. Su objetivo es encontrar a la hija que dejó atrás cuando tenía un año, y para ello ha estado pagando investigadores privados. Ello también la lleva a El juego del calamar, pero como uno de los guardias de traje rosado y máscara de triángulo.

Woo-seok y el Sr. Kim

Ambos personajes comienzan a buscar al reclutador debido a la recompensa que les ha prometido Gi-Hun (Netflix)

Al inicio de la serie, Gi-hun recibe ayuda del Sr. Kim, su ex prestamista (Oh Dal Su), quien cree en su historia sobre los juegos. Kim, junto a su empleado y amigo Woo-seok (Jun Suk Ho), inician la búsqueda del reclutador por las líneas de metro de la ciudad.

Jung-bae: el jugador 390

El mejor amigo de Gi-Hun, que también había perdido su dinero a causa de las apuestas (Netflix)

Lee Seo Hwan interpreta a Jung-bae, el mejor amigo de Gi-hun, que ha ingresado a los juegos para resolver su situación económica. El protagonista luego logra persuadirlo de rebelarse contra el sistema y se convierte en su aliado más fuerte en los juegos.

Myung-gi: jugador 333

Im Siwan en «El juego del calamar», como el jugador 333 (NETFLIX)

Im Si Wan (El amor es la meta, Vida incompleta) encarna a un influencer de criptomonedas que se ha convertido en fugitivo después del fracaso de una inversión suya que generó millonarias pérdidas para sí mismo y para sus suscriptores. Tuvo una relación con la jugadora 222, con quien se reencuentra en la competencia.

Jun-hee: la jugadora 222

Una mujer embarazada que entra al juego para escapar de sus deudas (Netflix)

Jo Yuri, ex integrante del grupo de kpop IZ*ONE, toma el rol de Jun-hee, ex novia de Myung-gi que también está desesperada por las deudas. Luego se revela que ha ingresado a los juegos estando embarazada.

Dae-ho: el jugador 388

El participante 388 se presenta como un exsoldado de los Marines (Netflix)

Kang Ha Neul (Cuando la Camelia florece, Moon Lovers) llega a la serie como Dae-ho, un joven que se acerca al grupo de Gi-Hun y se gana la simpatía de Young-bae por haber pertenecido a la misma unidad en el servicio militar.

Hyun-ju: la jugadora 120

Hyun-ju sueña con completar su transición y viajar a Tailandia (Netflix)

Uno de los personajes más interesantes de la temporada es la participante 120, quien es una mujer transgénero que desea obtener el premio para completar las cirugías que necesita en su transición. Ella es interpretada por el actor Park Sung Hoon, quien fue el villano de las series La gloria y La reina de las lágrimas.

Thanos: el jugador 230

Thanos se ayuda de unos «estimulantes» en el «Juego del calamar» (Netflix)

Un llamativo cabello púrpura y una extravagante personalidad caracterizan a Thanos, un rapero que ha caído en desgracia tras perder sus inversiones en criptomonedas. El papel está en manos de Choi Seunghyun (T.O.P), ex integrante del grupo de k-pop BIGBANG.

Nam-gyu: el jugador 124

Nam-gyu se une a Thanos para tener más posibilidades de ganar (Netflix)

Roh Jae Won (Una dosis diaria de sol) encarna a otra víctima de la estafa con criptomonedas. Nam-gyu se convierte en aliado de Thanos y juntos arman su propio equipo para sobrevivir.

Yong-sik: el jugador 007

Yong-sik llega a la competencia endeudado por su adicción a las apuestas. Luego descubre que su propia madre también había aceptado entrar al juego con intención de ayudarlo.

Este personaje es interpretado por Yang Dong-geun (YDG), un conocido rapero y bailarín surcoreano. Ha participado en teatro, cine, series y programas de variedades famosos como Show Me the Money y The Return of Superman.

Geum-ja: la jugadora 149

Madre e hijo se ven involucrados en la competencia (Netflix)

Geum-ja es la madre de Yong-sik, quien se ha unido al juego a pesar de su avanzada edad. Ella esperaba alcanzar el premio para pagar las deudas de su hijo. La actriz que toma este personaje es Kang Ae Sim (61) veterana artista de televisión y teatro con créditos en Woo, una abogada extraordinaria.

Otros personajes a tener en cuenta

Se-Mi, la jugadora 380: se une al grupo de Thanos durante uno de los juegos de la competencia. Actúa Won Ji An.

se une al grupo de Thanos durante uno de los juegos de la competencia. Actúa Minsu, el jugador 125: también se une al grupo de Thanos, pero aparentemente es una persona débil y manipulable. Actúa Lee David (Facultad de derecho, School 2015, Itaewon Class)

Se-Mi acepta unirse al grupo de Thanos, pero conserva sus propios ideales (Netflix)

Gyung-seok, jugador 246: trabaja como caricaturista en el parque de diversiones. Su hija está enferma de cáncer y espera reunir dinero suficiente para su tratamiento. Actúa Lee Jin Uk (Voice, Dulce Hogar)

trabaja como caricaturista en el parque de diversiones. Su hija está enferma de cáncer y espera reunir dinero suficiente para su tratamiento. Actúa (Voice, Dulce Hogar) Hye-won, jugadora 196: también fue víctima del esquema de criptomonedas del jugador 333. Actúa Song Ji Woo.

también fue víctima del esquema de criptomonedas del jugador 333. Actúa Song Ji Woo. Seon-nyeo, jugadora 044: es una chamana de la que todavía no se conoce mucho. Suele hablar sola durante la competencia, lo que irrita a otros jugadores. Actúa Chae Kook Hee.

