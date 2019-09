Personal SNS estuvo este fin de semana en las calles para prevenir dengue

Colaboradores del Servicio Nacional de Salud se integraron activamente en todo el país a la jornada contra dengue que incluyó eliminación de criaderos de mosquitos y orientación a la población para evitar la enfermedad.

El director del SNS, Chanel Rosa Chupany, junto a personal de la sede, eliminaron criaderos y educaron a residentes en comunidades del Bajo Yuna, provincia Duarte, zona escogida por el riesgo de dengue debido a la vulnerabilidad de ríos y cañadas.

Durante el fin de semana, visitaron un total de 3,454 viviendas, eliminaron 3,184 criaderos de mosquitos y trataron 1,476 recipientes con larvicida en comunidades de Guaraguao, La Reforma, Villa Riva, los Peynados y otros.

Rosa Chupany dijo que la jornada no es un asunto de partidos si no que debe integrarse toda la sociedad dominicana, porque “sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue”, destacó.

Regionales

Mientras que los Servicios Regionales de Salud participaron activamente en las provincias de sus demarcaciones.

Los directores regionales activaron su personal de atención a la red y de los centros de salud quienes se integraron junto a otras instituciones públicas locales, en labores de prevención del dengue.

Los casos febriles detectados fueron referidos al centro de salud más cercano y se puso especial atención a viviendas donde ya hubo afectados por dengue.

Durante la jornada se impactó poblaciones de todo el país, desde comunidades urbanas hasta las viviendas más recónditas en zonas rurales.

Este es el primero de dos fines de semana establecidos para desarrollar la Jornada Nacional Contra el Dengue.