Los posibles casos de ántrax en Haití han movido a que diversos sectores de la sociedad dominicana expresen su parecer, iniciando por el presidente Luis Abinader, quien reiteró que República Dominicana se mantiene en constante vigilancia para que, de confirmarse la enfermedad en suelo haitiano, evitar que llegue a este lado de la isla.

Sin embargo, más tarde, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, aclaró que la República Dominicana no está bajo alerta por posibles casos de ántrax en Haití, sino que se encuentra vigilante ante la infección bacteriana que afecta la piel y compromete los folículos pilosos.

«Todo lo que sea vigilancia no es innecesario, es importante. Además, no hemos emitido ninguna alarma. Informamos a los departamentos correspondientes sobre la posible sospecha (de ántrax) en Haití. Es una vigilancia, no tenemos casos confirmados. Nos anticipamos a la sospecha y somos responsables de proteger la salud de nuestro país», dijo el funcionario.

De su lado, el Colegio Médico Dominicano exhortó a la ciudadanía a no alarmarse ante la sospecha de posibles casos de ántrax en Haití.

«No existe ningún motivo para crear pánico ni alarmas innecesarias en este momento. Hagan su vida normal», sostuvo Waldo Ariel Suero, presidente del gremio de los galenos.

Suero también instruyó a la población médica a nivel nacional a estar atenta y vigilante para evitar el ingreso al país de esta infección bacteriana que afecta la piel y compromete los folículos pilosos.

El doctor José Rafael Yunén, infectólogo y médico experto en medicina crítica dijo al periódico Hoy que desde el 2001 el país tiene protocolos para detección y tratamiento. Sin embargo, acotó que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no ha confirmado los casos de Antrax.

Para el presidente del Grupo Yunén, los protocolos activados permiten proteger la salud pública. Las autoridades están trabajando para implementar estos protocolos y asegurar una respuesta coordinada y efectiva.

Mientras, otro experto consultado por este diario, el infectólogo y exdirector del Hospital Robert Reid Cabral, Clemente Terrero, explicó que la enfermedad es un microorganismo del suelo que se produce en los animales mamíferos y que es “bastante vieja, conocida incluso al desde antes de Jesús”.

El doctor Terrero especificó que el ántrax, al ser ocasionado por un microbio que vive en la tierra, es una enfermedad que afecta a los animales como el ganado: vacas, ovejas, cerdos, caballos… más que a las personas y qué los humanos pueden contraerla a través del contacto con esta especie, pero que es muy difícil que una persona contamine a otra.

Además de las medidas sanitarias, en coordinación con el Ministerio de Defensa, se han activado protocolos de seguridad fronteriza para prevenir ante cualquier posible propagación de la enfermedad. Estas medidas incluye vigilancia epidemiológica intensificada en la zona fronteriza.

«Continuaremos monitoreando de cerca la situación y mantendremos informada a la ciudadanía sobre cualquier actualización relevante proporcionada por los organismos internacionales», enfatizó Salud Pública.

Además, instó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y a no caer en alarmas infundadas.