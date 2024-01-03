El presidente Luis Abinader Corona otorgó 2230 pensiones solidarias por un valor de RD$6,000 a personas en condición de vejez y discapacidad.
La decisión está contenida en el decreto 689-23 de fecha 29 de diciembre de 2023, que fue dado a conocer este martes por la Presidencia de la República.
A continuación, el litado de los nuevos pensionados:
ABEL ANTONIO PAYANO PEGUERO VEJEZ
ABINA MORALES OLIVO VEJEZ
ABRAHAM FERREIRAS BAEZ VEJEZ
ACADIO GONZALEZ VEJEZ
ADALBERTASANTANA VEJEZ
ADALGISA GEORGINA ROSARIO CUETO VEJEZ
ADELAIDA SANTANA VEJEZ
ADELFA ASUNCION ENCARNACION VEJEZ CUSTODIO
ADELAIDA ENCARNACION MENDEZ VEJEZ
ADELINA OZUNA VEJEZ
ALFONSO LINARES RONDON VEJEZ
ADRIANA MINA Y A VEJEZ
ADRIANO GIRON VEJEZ
AGAPITO CUSTODIO VEJEZ
AGAPITO DE PAULA VEJEZ
AGAPITO GARCIA AL V ARADO VEJEZ
AGRIPINA FERNANDEZ FLORENTCNO VEJEZ
AGRIPINA JIMENEZ VEJEZ
AGUEDA GUILLEN HUNGRIA VEJEZ
AGUEDA VENTURA GARCIA VEJEZ
AGUSTIN MATOS VEJEZ
AGUSTIN SENA PEREZ VEJEZ
AGUSTINA DE LA CRUZ VEJEZ
AGUSTINA PEGUERO DE GUZMAN VEJEZ
AGUSTINA ROSA CONTRERA VEJEZ
AIDA ESTHER GERONIMO MINYETY VEJEZ
ALBA ALT AGRACIA MORAN VEJEZ
ALBA MILENA V ALENTIN DE LEON VEJEZ
ALBA RAMIREZ VASOUEZ VEJEZ
ALBAINA MARIA MICHEL VEJEZ
ALBERTA BATISTA VEJEZ
ALBERTO AMPARO SANTOS VEJEZ
ALBERTO CONCEPCION BRITO VEJEZ
ALBERTO GUZMAN PERALTA VEJEZ
ALBERTO NUÑEZ VEJEZ
ALBIDA DE LA ROSA SUERO VEJEZ
ALBIRIA RAMIREZ VEJEZ
ALCIBIADES BERIGUETE VEJEZ
ALCIBIADES MONTERO DE OLEO VEJEZ
ALEJANDRINA AMARO VEJEZ
ALEJANDRINA ANDUJAR BETERMI VEJEZ
ALEJANDRINA MIESES DE JESUS VEJEZ
ALEJANDRINA PEÑA LOPEZ VEJEZ
ALEJANDRINA ROJAS VEJEZ
ALEJANDRO CESPEDES VEJEZ
ALEJANDRO DE LA CRUZ VEJEZ
ALEJANDRO DE LOS REYES PEÑA VEJEZ
ALEJANDRO HERNANDEZ VEJEZ
ALEJANDRO JlMENEZ VEJEZ
ALEJANDRO MENDOZA AGRAMONTE VEJEZ
ALEJANDRO RODRIGUEZ VEJEZ
ALEJANDRO VENTURA VEJEZ
ALEJANRO DE OLEO OGANDO VEJEZ
ALFIDA NA TIVfDAD ALMONTE SANTA NA VEJEZ
ALFONSINA MOTA VEJEZ
ALFONSINA RAMIREZ VEJEZ
ALFONSO FRANCISCO DURAN SILVA VEJEZ
ALFONSO MORETA ENCARNACION VEJEZ
ALFONSO PAREDES RAMOS VEJEZ
ALFONSO RODRIGUEZ VEJEZ
ALFONZOSERRANO FRIAS VEJEZ
ALFREDO MA TIAS RODRIGUEZ VEJEZ
ALICIA MARTINEZ GARCIA VEJEZ
ALISON ALTAGRACIA ROJAS FELIZ DISCAPACIDAD
MARINO ALMONTE VEJEZ
ALTAGRACIA ABREU HIClANO VEJEZ
ALTAGRACIA AMPARO VEJEZ
ALTAGRACIA ARIAS REYES VEJEZ
ALTAGRACIA CHARLES VEJEZ
ALTAGRACIA CONCEPCION CASTILLO VEJEZ
ALTAGRACIA DE LOS REMEDIOS SAVIÑON VEJEZ
ALTAGRACIA DISLA MINA Y A VEJEZ
ALTAGRACIA FAMILIA ALCANTARA VEJEZ
ALTAGRAClA GISELA ALBERTO MORAN VEJEZ
ALTAGRACIA GUERRERO VEJEZ
ALTAGRACIA LAUREA NO VEJEZ
ALTAGRACIA MARIA ANTUNA VEJEZ
ALTAGRACIA MEJIA BATISTA VEJEZ
ALTAGRACIA MERCEDES SOLANO GUZMAN VEJEZ
ALTAGRACIA MONTERO MONTERO VEJEZ
ALTAGRACIA MOSQUEA PAREDES VEJEZ
ALTAGRACIA OZORIO VEJEZ
ALTAGRACIA PEÑA VEJEZ
ALTAGRACIA PEREZ DURAN VEJEZ
ALTAGRACIA PU ELLO VEJEZ
ALTAGRACIA OUEZADA HERNANDEZ VEJEZ
ALTAGRACIA ROSARIO ARIAS VEJEZ
ALTAGRACJA SANTANA YAY VEJEZ
ALTAGRACIA SEGURA FELIZ VEJEZ
ALTAGRACIA TORIBIO VEJEZ
ALTEMIA SANTANA VEJEZ
ALVIDA CESPEDES VEJEZ
ALVlRA MORILLO VEJEZ
AMABLE RAMIREZ VEJEZ
AMADA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS VEJEZ BRITO
AMADA MARTINEZ ALCANTARA VEJEZ
AMADO JULIAN PEÑA VEJEZ
AMADO MARTINEZ HERNANDEZ VEJEZ
AMADO MC NABLE DE LA ROSA VEJEZ
AMADO TERRERO RAMIREZ VEJEZ
AMALlA LANTIGUA CONTRERAS VEJEZ
AMANTINA GUZMAN DE LA CRUZ VEJEZ
AMANTINA MORETA ENCARNACION VEJEZ
AMANTINA RAMIREZ FAMILIA VEJEZ
AMAURO TRINIDAD LAUREANO VEJEZ
AMBROCIO RODRÍGUEZ VEJEZ
AMBROSIA MARTINEZ MERCEDES VEJEZ
AMELIO DE JESUS VEJEZ
AMERICA MONTERO MONTERO VEJEZ
AMERICA VICTORIANO DURAN VEJEZ
AMERICO ANTIGUA Y MORALES VEJEZ
AMERICO VILLEGAS RAMIREZ VEJEZ
AMPARO FERMIN VEJEZ
AMPARO JAVIER GERALDINO VEJEZ
ANA ANDREA RAMIREZ VEJEZ
ANA ANTONIA BRITO VEJEZ
ANA DÍAZ VEJEZ
ANA ANTONIA RODRÍGUEZ BATISTA VEJEZ
ANA BEATRIZ ALMONTE PEREZ DISCAPACIDAD
ANA BRITO VEJEZ
CAPELLAN RODRIGUEZ VEJEZ
ANA CELIA GONZALEZ LOPEZ VEJEZ
ANA CRISTINA PEÑA SANCCHEZ VEJEZ
ANA DE LA ROSA LAUREANO VEJEZ
ANA ENCARNACION MONTERO VEJEZ
ANA JOSEFA DURAN VEJEZ
ANA JOSEFA MAÑON RAMÍREZ VEJEZ
ANA JOSEFA PI CH ARDO VEJEZ
ANA JULIA GARCIA RODRIGUEZ VEJEZ
ANA LIVIA FEBLES VEJEZ
ANA LUCIA RODRIGUEZ MONTERO VEJEZ
ANA LUCIA VALERIO RODRIGUEZ VEJEZ
ANA LUISA DURAN FERNANDEZ VEJEZ
ANA LUISA PEÑA VEJEZ
ANA LUISA POZO CAMPUSANO VEJEZ
ANA LUISA ROMAN REYES DISCAPACIDAD
ANA MARIA AGUSTIN DE LA CRUZ VEJEZ
ANA MARÍA BEATO VEJEZ
ANA MARIA CORPORAN VEJEZ
ANA MARÍA HERNANDEZ.JORGE VEJEZ
ANA MEDINA VEJEZ
ANA MERCEDES PAULINO DE JESUS VEJEZ
ANA MERCEDES RAMOS JIMENEZ VEJEZ
ANA MERCEDES RODRIGUEZ PAULINO VEJEZ
ANA MILEDJS DIAZ BULDIER VEJEZ
ANA MINERVA REYES BATISTA VEJEZ
ANA MORILLO V ALDEZ VEJEZ
ANA PERFECTA GUANTES FIGUEREO VEJEZ
ANA RAMIREZ VEJEZ
ANA REYNOSO VEJEZ
ANA RITA BEATO VEJEZ
ANA ROSA CALDERON ARIAS VEJEZ
ANA ROSA GALAN VEJEZ
ANA SILVIA DIAZ ROSARIO VEJEZ
ANA SILVIA MERCEDES PEÑA DE GIL VEJEZ
ANA SILVIA NUÑEZ VEJEZ
SOCORRO MARTINEZ VEJEZ
ANA SOFIA MOREL VEJEZ
ANA UREÑA FRANCISCO VEJEZ
ANA VI CENT A GONZALEZ ALEV ANTE VEJEZ
ANA VIRTUDES PANIAGUA VEJEZ
ANAST ACIA REYES NUÑEZ VEJEZ
ANASTAClA SEGUNDA POLANCO MERCADO VEJEZ
ANASTACIO A PAULINO GUZMAN VEJEZ
ANAST ACIO FELIX DE LA ROSA VEJEZ
ANASTACIO NUÑEZ VEJEZ
ANATALIA AMPARO VEJEZ
ANAZARIO LUNA RODRIGUEZ VEJEZ
ANDREINA REYNOSO MONCION DISCAPACIDAD
ANDREA ALCANTARA MEJIA VEJEZ
ANDREA CASTILLO FA VIAN VEJEZ
ANDREA COTON Y AN VEJEZ
ANDREA DEL JESUS VEJEZ
ANDREA HERRERA VEJEZ
ANDREA HIDALGO PICHARDO VEJEZ
ANDREA MARINA REYES VEJEZ
ANDREA MONTERO VEJEZ
ANDREA MORILLO DE LA CRUZ VEJEZ
ANDREA ROSA VEJEZ
ANDREA ROSARIO SOLANO DE GAL VEZ VEJEZ
ANDREA ROSARIO VALLEJO VEJEZ
ANDRESABAD VEJEZ
ANDRESACOSTALEONARDO VEJEZ
ANDRES ALMONTE CIRIACO VEJEZ
ANDRES A VELINO GENAO GONZALEZ VEJEZ
ANDRES AVELINO PERALTA VEJEZ
ANDRES BIENVENIDO CESPEDES VEJEZ
ANDRES CHEV ALIER VEJEZ
ANDRES FERMIN RAMOS PACHECO VEJEZ
ANDRES GARCIA ACOST A VEJEZ
ANDRES GENAO ABREU VEJEZ
ANDRES MARTE HJDALGO VEJEZ
ANDRES MELO GONZALEZ VEJEZ
ANDRES MONTONI FERNANDEZ VEJEZ
ANDRES MOREL VEJEZ
ANDRES PEREZ DIAZ VEJEZ
ANDRES RAMIREZ FELIZ VEJEZ
ANGEL ANTONIO FRIAS HERNANDEZ VEJEZ
ANGEL BENITO ROSSIS SANCHEZ VEJEZ
ANGEL CALDERON MINYETTY VEJEZ
ANGEL DlARIO MORDAN VEJEZ
ANGEL EMILIO COLON TEJEDA VEJEZ
ANGEL MARIA MINYETY VEJEZ
ANGEL MARIA RODRIGUEZ VEJEZ
ANGEL OSIVINO JlMENEZ CUSTODIO VEJEZ
ANGELA ALCANTARA DE ROSARIO VEJEZ
ANGELA DIAZ HENRRIQUEZ VEJEZ
ANGELA GONZALEZ DOMINGUEZ VEJEZ
ANGELA MARIA SOSA SALCEDO VEJEZ
ANGELA MERAN VENTURA DISCAPACIDAD
ANGELA MERCEDES MARTINEZ ALV ARADO VEJEZ
ANGELA NUÑEZ SANCHEZ DE HOLGUIN VEJEZ
ANGELA ROBLES VEJEZ
ANGELA SEVERINO VEJEZ
ANGELICA BRITO SANTOS VEJEZ
ANGELICA GERARDINO VEJEZ
ANGELITA DEL ROSARIO GUZMAN GARCIA DISCAPACIDAD
ANGELITA PAULINO PAULlNO VEJEZ
ANGEUT A REYNOSO VEJEZ
ANGELIT A VERA ROSARIO VEJEZ
ANlANA ANTONIA RESTITUYO VEJEZ
AN1BAL DE LEON VEJEZ
ANICASIO ARCENO FRANCO V ALENZUELA DISCAPACIDAD
ANITO LAUREANO VEJEZ
ANTOLIN CASTRO VEJEZ
ANTOLIN OT AÑEZ CLETO VEJEZ
ANTOLIN VIOLA FAMILIA VEJEZ
ANTONIA BAEZ TA VERAS VEJEZ
ANTONlA LIZARDO SANTOS VEJEZ
ANTONIA MEJIA VEJEZ
ANTONIA MONTERO VEJEZ
ANTONIA PEREZ ACOSTA VEJEZ
ANTONIA RAMJREZ VEJEZ
ANTONIA RAMONA AL V AREZ VEJEZ
ANTONIA REYES VEJEZ
ANTONIA SORIANO VEJEZ
ANTONIA VARGAS VEJEZ
ANTONIO AMPARO GUZMAN VEJEZ
ANTONIO AR1DIO DIAZ DIAZ VEJEZ
ANTONIO BATISTA VASQUEZ VEJEZ
ANTONIO BAUTISTA MORETA VEJEZ
ANTONIO BOLIVAR ROSSO VEJEZ
ANTONIO DE JESUS JEREZ NUÑEZ VEJEZ
ANTONIO DIAZ VEJEZ
ANTONIO GUERRERO DE LA CRUZ VEJEZ
ANTONIO HENRIOUEZ MORETA VEJEZ
ANTONIO LAUREANO VEJEZ
ANTONIO MANUEL GARCIA SANTOS VEJEZ
ANTONIO OGANDO VEJEZ
ANTONIO PERDOMO VEJEZ
ANTONIO ROJAS VEJEZ
ANTONIO TAVAREZ VEJEZ
APACIA MONTERO MONTERO VEJEZ
APOLINAR ALCANT ARA ROSADO VEJEZ
APOLINAR DE VARGAS VEJEZ
APOLINAR EDUARDO VJLCHEZ VEJEZ
AQUILINA REYES VEJEZ
AQUILINO ANTONIO JIMENEZ VEJEZ
AQUILINO ESCOLASTICA VEJEZ
AQUILINO JAVIER VEJEZ
AQUILINO PEÑA AST ACIO VEJEZ
AQUILINO TA VERAS VEJEZ
ARCADIO CORDERO ZAPATA VEJEZ
ARCADIO TEJEDA VEJEZ
ARCANGEL MONTERO MONTERO VEJEZ
ARCENIA HEREDIA MENA DE SANCHEZ VEJEZ
ARCENlO MARTE ROSARJO VEJEZ
ARCENlO PANIAGUA SANCHEZ VEJEZ
ARGELlA MARJA V AZQUEZ VEJEZ
ARGENTINA TA VERAS GRULLART VEJEZ
ARGENTINA UBIERA VEJEZ
ARGENTINA ZAPATA VEJEZ
ARlSLEYDA ESCARFULLERY VEJEZ
ARJSMENDY SANCHEZ VEJEZ
ARISTIDES BELTRE VEJEZ
ARMANDO RAMIREZ VEJEZ
ARTURO CORCINO VEJEZ
ARTURO RAMIREZ MORJLLO DISCAPACIDAD
ASUNCION BASORA VEJEZ
ASUNCION CESPEDES VEJEZ
AUDELIA SUGILIO VEJEZ
AUGUSTO MATEO OGANDO VEJEZ
AURA ESTER OLA VERRJA VEJEZ
AURA FRANCISCA TAVAREZ Y B DE VEJEZ DOMINGUEZ
AUREA BARTOLINA MONTERO MONTERO VEJEZ
AURELIA MENDEZ VEJEZ
AURELIA ROSARIO BAUTISTA VEJEZ
AURELINDA ABREU SUERO VEJEZ
AURELINA PEREZ CIPRJAN VEJEZ
AURELINA PINALES VEJEZ
AURELINA RAMIREZ VEJEZ
AURELIO LORA VEJEZ
AURORA CELESTE ROA VEJEZ
AURORA FLORENTINO VEJEZ
AURORA TAVARES VEJEZ
AUSTRIA COLOMBINA MELO VEJEZ
AUSTRIA MIGUELINA PUJOLS CASTILLO VEJEZ
298 O 12-0040941-3 AVELINO ROSAR10 DIAZ VEJEZ
AWILDA IVETTE DE LA CRUZ CARPIO MADRE
SOLTERA
BACILIA DRULLARD HERNANDEZ VEJEZ
BACLLIA OBANDO VEJEZ
BACILIO REYES VALDEZ VEJEZ
BALBINO PAREDES VEJEZ
BALERIANO PINA VEJEZ
BARBARA MERCEDES BATISTA VASQUEZ VEJEZ
BARTOLINA LEBRON CONTRERAS VEJEZ
BARTOLINA ROSAR10 VEJEZ
BARTOLO VALENZUELA VALENZUELA VEJEZ
BARTOLO VELOZ VEJEZ
BARTOLOME SOSA PEÑA VEJEZ
BASILIA LIRIANO VEJEZ
BASILIA REYNOSO DISLA DE RODRIGUEZ VEJEZ
BASLLIO MUÑOZ VEJEZ
BAUDILIO RODRIGEZ REYES VEJEZ
BAUTISTA MOSQUEA VEJEZ
BEATRIZ CORDERO VEJEZ
BEATRIZ DEL ROSARIO AGRAMONTE VEJEZ
BEATRIZ DOÑE MARTINEZ VEJEZ
BEATRIZ SORIANO VEJEZ
BELGICA MARÍA V ALDEZ GUERRERO VEJEZ
BELISAR10 MONTILLA VEJEZ
BELKYS ALTRAGRACIA ESPINOSA CUEVAS VEJEZ
BENANCIA ORTEGA MERCEDES VEJEZ
BENEDICTO MORILLO MERCEDES VEJEZ
BENITA GOMEZ ABAD VEJEZ
BENITA LORENZO VEJEZ
BENITA MORLA VEJEZ
BENITO ALBERTO SUAREZ VEJEZ
BENJAMIN CONTRERAS Y CONTRERAS VEJEZ
BERGICA MATEO VEJEZ
BERNANDE SANTANA MATEO VEJEZ
BERNARDA ABREU VEJEZ
BERNARDA DE LA CRUZ TORRES VEJEZ
BERNARDA SANCHEZ SEPUL VEDA VEJEZ
BERNARDINA BERGAL VEJEZ
BERNARDINA BRAZOBAN MARTINEZ VEJEZ
BERNARDINA POURIET MERCEDES VEJEZ
BERNARDINO LOPEZ SANCHEZ VEJEZ
BERNARDO RAMIREZ MONTERO VEJEZ
BERNARDO RUIZ VEJEZ
BERNARDO TORRES VEJEZ
BEROUIS SEGURA FELIZ DISCAPACIDAD
BERTA MARIA GUERRA MEJIA VEJEZ
BERTHA GABRLEL SALIMEN VEJEZ
BERTHA ROSARIO BATISTA VEJEZ
BERTILIO MORETA LARA VEJEZ
BIENVENIDA CRUZ RODRIGUEZ VEJEZ
BIENVENIDA DE JESUS MEJIA GARCIA VEJEZ
BIENVENIDA JIMENEZ BRUNO VEJEZ
BIENVENIDA PINEDA ABAD VEJEZ
BIENVENIDA RAMÍREZ VEJEZ
BIENVENIDO ACOSTA RODRIGUEZ VEJEZ
BIENVENIDO ANTONIO HERRERA VILLA VEJEZ
BIENVENIDO ANTONIO OUEZADA ABREU VEJEZ
BIENVENIDO DE JESUS TRONCOSO MATEO VEJEZ
BIENVENIDO DEL CARMEN VEJEZ
BIENVENIDO LEDESMA VEJEZ
BIENVENIDO PINALES VEJEZ
BIENVENIDO UREÑA VEJEZ
BIENVENIDO VALENZUELA VEJEZ
BLACINA CASTRO VEJEZ
BLACINA FERRERAS FERRERAS VEJEZ
BLAS ANTONIO ENCARNACION VEJEZ
BLAS DE JESUS TJNEO RODR1GUEZ VEJEZ
BLAS ORTEGA JJMENEZ VEJEZ
BLAS SOSA OUEZADA VEJEZ
BLASINA BORGEN URBANO VEJEZ
BOLTV AR CORCINO VEJEZ
BOLIV AR GONZALEZ SARIT A VEJEZ
BOLIVAR RODRIGUEZ BEL TRE VEJEZ
BONIF ACIA LUCIANO VEJEZ
BONJF ACIA TERESA FLORENTINO ARIAS VEJEZ
BONIF ACIO MINA Y A MARTINEZ VEJEZ
BONIF ACIO V ASOUEZ VEJEZ
BRAUDILIO CASTRO JAVIER VEJEZ
BRAULJO MUÑOZ LOPEZ VEJEZ
BRIGIDA DE LA CRUZ VEJEZ
BRIGIDA RECIO VEJEZ
BRJGIDA SANTOS AGRAMONTE VEJEZ
BRIGIDO CACERES ALMONTE VEJEZ
BRJGIDO VLDAL JIMENEZ VEJEZ
BRJSEIDA DE LA PAZ FIGUEREO VEJEZ
BRUNILDA MENDOZA VEJEZ
CAMILO CASTRO VEJEZ
CANDIDA DE LA CRUZ NUÑEZ VEJEZ
CANDIDA DE LA ROSA VEJEZ
CANDIDA DEL ROSARIO MONTE DE OCA VEJEZ
CANDIDA HERRERA BEATO VEJEZ
CANDIDA RAMIREZ GUILLEN DISCAPACIDAD
CANDIDA RAMIREZ MARTE DE FERREIRAS VEJEZ
CANDIDA RAMOS GENAO VEJEZ
CANDIDA RODRIGUEZ VEJEZ
CANDIDA ROSA TEJADA MARTE VEJEZ
CANDIDO ANTONIO ROSO VEJEZ
CANDIDO BAUTISTA DE LA CRUZ VEJEZ
CANDIDO DELGADO VEJEZ
CANDIDO JORGE LANTJGUA VEJEZ
CAONABO ANTONIO ALTA TA VERA FAMILIA VEJEZ
CARIDAD FERNANDEZ VEJEZ
CARLAS ROSADO VEJEZ
CARLITA MARTINEZ PEÑA VEJEZ
CARLIXT A PERALTA VEJEZ
CARLOS ALCANTARA ANGOMAS VEJEZ
CARLOS DE LEON VEJEZ
CARLOS FILO GONZALEZ VEJEZ
CARLOS LOPEZ VEJEZ
CARLOS MANUEL PUJOLS MEJIA VEJEZ
CARLOSMANUELQUEZADA VEJEZ
CARLOS MANUEL VICIOSO COLLADO VEJEZ
CARLOS MARTINEZ VILLAMAN VEJEZ
CARLOS PEÑA DE LA CRUZ VEJEZ
CARLOS ROSSEL GONZALEZ VEJEZ
CARMELO HENRJOUEZ VEJEZ
CARMEN ANTONIA CARDENES SANTANA VEJEZ
CARMEN CARIDAD MONTERO CABRERA VEJEZ
CARMEN FLETTE VEJEZ
CARMEN LEONIDAS MATOS VEJEZ
CARMEN LIDIA DE AZA RIOS VEJEZ
CARMEN LUIS FELIZ VEJEZ
CARMEN LUISA CESPEDES VEJEZ
CARMEN MARTINEZNUÑEZ VEJEZ
CARMEN MORENO REYES VEJEZ
CARMEN NICOLASA ZABALA VEJEZ
CARMEN NUÑEZ VEJEZ
CARMEN PINALES VEJEZ
CARMEN REYES REYES VEJEZ
CARMEN ZORRILLA TA V AREZ VEJEZ
CASIANO QUEZADA VEJEZ
ASILDA HER.NANDEZ DE NAVARRO VEJEZ
CASIMIRA LORA DE DIOS VEJEZ
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