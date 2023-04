Pese a criticas, Almagro seguirá como secretario de OEA

A pesar de todo, se confirmó que el secretario de la OEA actuó sin sentido común ni buen juicio al mantener una relación amorosa con una empleada más joven

Con fuertes críticas de México, Argentina y Bolivia, la Organización de los Estados Americanos aprobó el viernes la continuidad de su secretario general, Luis Almagro, después de que una investigación externa reveló que actuó sin sentido común ni buen juicio al mantener una relación amorosa con una empleada más joven.

En una acalorada sesión extraordinaria que dejó al descubierto las diferencias entre los Estados miembros, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la resolución pocos días después de que una firma de abogados entregó el reporte de la investigación, que también concluyó que Almagro no violó las normativas en lo referente a sus obligaciones de supervisión, incrementos salariales, intimidación, viajes o conflictos de interés con la mujer.

La resolución, que era específicamente sobre el reporte de la investigación, no fue sometida a votación. Su aprobación, que era esperada, da continuidad al liderazgo del uruguayo que llegó al secretariado de la OEA en 2015. Almagro, que no estuvo en la sesión del Consejo, ha manifestado que en todo momento actuó con “la máxima transparencia y poniendo por delante los intereses de la Organización y respetando sus normas”.

La investigación fue encomendada por la OEA después de que The Associated Press reveló en octubre de 2022 que Almagro, de 59 años, sostuvo una prolongada relación con una colaboradora mexicana 20 años más joven que él.

El romance, que duró cerca de cuatro años, era un secreto a voces y generó la impresión, tanto dentro como fuera de la OEA, de que la empleada recibía un trato preferencial de parte del secretario general de la organización.

El reporte de la pesquisa indicó que Almagro sabía esto y sin embargo no tomó medidas para impedir que esa percepción siguiera. Indicó, no obstante, que no la había beneficiado con aumentos de sueldos o ascensos. La investigación se focalizó en la relación de Almagro con la mujer, que está de licencia y AP no identifica a pedido de la OEA. Un grupo de legisladores de EU pidió una investigación más extensa alegando que existen fuertes sospechas de otras conductas inapropiadas del secretario.