Pese a sentencia de TSA siguen trabajos en Terminal del Este

Continúan los trabajos en la Terminal de Autobuses en el parqueo del Parque del Este, a pesar de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena su paralización hasta tanto se realicen los estudios ambientales y de uso de suelo.

Yanauri Gómez, coordinador de juntas de vecinos de la Isabelita y sectores aledaños al parque Mirador del Este, deploró que el Ministerio de Obras Pública desacate la sentencia del TSA, lo que confirma que en el país no existe un verdadero régimen democrático.

El dirigente comunitario expresó que todavía los abogados que defienden el parque y su entorno no cuentan con una sentencia contraria a la emitida por el TSA que ordenó la paralización de las labores, por lo que el MOPC se coloca por encima de la Constitución y las leyes.

Sostuvo que aún el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no ha emitido el permiso sobre impacto ambiental, que sepan los comunitarios y los abogados, pero tampoco el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Este se ha reunido para conocer una segunda vista pública para otorgar el permiso de uso de suelo.

Advierte sobre el rumbo que lleva la nación cuando las decisiones de los tribunales, sobre todo, de las altas cortes, no son respetadas.

“Se ha impuesto la fuerza del poder, lo que marca el rumbo por el que se encamina la institucionalidad de que tanto se habla”, alerta el dirigente comunitario.

El Comité de Lucha del Parque del Este definió el hecho como sin precedente en régimen democrático.

Mientras tanto siguen los trabajos de construcción y ya la estructura de hierro se observa imponente en el lugar, en tanto se continúa acondicionando el terreno del antiguo parqueo del Parque Mirador del Este.

La sentencia 030-04-2018 del TSA, de septiembre del año pasado ordenó la detención de la obra debido a que no cuenta con los permisos de uso de suelo ni con un estudio de impacto ambiental, como ordenan las leyes 64-2000 y 176-07.

Como el MOPC no acató la primera sentencia, en junio mandó a suspender el proyecto de manera inmediata mediante la sentencia 0030-04-2019-SSEN-000189 dictada por la Tercera Sala del TSA, el 12 de junio de 2019.

En tal sentido, se le envió un memorando al Ministerio de Obras Públicas, así como al ingeniero Manuel Estrella, como representante del proyecto de construcción de la Estación de Pasajeros Interurbana en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional (Terminal Interurbana del Este).

El regidor del Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), Julio Dechamps, recordó que el levantamiento de la referida estación “está minado de una serie de faltas procedimentales” desde que se conoció por primera vez en la Sala Capitular.

El Comité de lucha por la Preservación del Parque Nacional Los Tres Ojos y el Parque Mirador del Este solicitó al TSA hacer cumplir el referido dispositivo hasta que se entregue constancia de que se ha cumplido con los requisitos.

La Academia

El 13 de marzo de este año, la Academia de Ciencias objetó la obra considerando que “no es compatible ambiental, social ni legalmente con el sitio escogido”.

La estructura

Estructuras de hierro, grúas, camiones y trabajadores siguen en sus labores en la obra paralizada por dos sentencias evacuadas por tribunales ante el apoderamiento de varios recursos presentados por comunitarios, regidores y otras personalidades.