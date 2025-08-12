Pesqueira levantó a la Abadina

Franklin Mirabal

He conocido a pocos dirigentes deportivos que reúnan las cualidades positivas de Diego Pesqueira, presidente de la Abadina.

1- Un dirigente decente.

2- Trabajador.

3- Colaborador.

4- Amante del deporte.

5- Siempre te da una sonrisa como saludo.

6- No es conflictivo.

7- Y lo más importante: Quiere lo mejor para el baloncesto Superior de la Capital.

Desde que Pesqueira llegó a la Abadina, el evento ha dado un giro positivo.

¿A qué viene este comentario?

Resulta que ahora hay varias alternativas de sede para el próximo torneo de baloncesto, y Pesqueira necesita el apoyo, la comprensión y el acompañamiento de todos los clubes.

Con el Palacio de los Deportes y Pabellón de Voleibol en reconstrucción, todos deben sacrificarse y cooperar en la búsqueda de otra sede.

Si hay que jugar con algunas limitaciones ahora, eso se compensará cuando llegue el nuevo Palacio de los Deportes. Visto así, todos debemos ponernos en fila con Pesqueira para que monte su torneo del 2025.

En lo que todos estamos seguros es que el evento va y será exitoso.

Franklin Mirabal

Franklin Mirabal

Periodista y editor deportivo con 37 años de experiencia, experto en béisbol, locutor, cronista, bilingue y comprometido con apoyar a los deportistas del país.

