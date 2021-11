Pesquisa: ¿Huía conductor que embistió desfile en Wisconsin?

Investigadores analizan si el conductor de una camioneta que embistió un desfile navideño en los suburbios de Milwaukee, matando al menos a cinco personas y lesionando a 40 más, huía de un delito, informó un policía a The Associated Press.

El domingo, la alegre escena de bandas y niños bailando con gorros de Santa Claus y ondeando pompones se tornó mortal en un instante, cuando la camioneta arrolló barricadas y embistió a bailarines, músicos y otras personas.

En un video una mujer grita “¡Oh, Dios mío!” una y otra vez después de que la camioneta arrolló a un grupo de bailarinas. Un padre hablaba de ir “de un cuerpo retorcido a otro” para buscar a su hija. Entre los muertos había miembros del club “Dancing Grannies” (“Abuelitas Bailarinas”).

Una persona fue detenida después de que un policía de Waukesha abriera fuego para intentar detener el vehículo, informaron las autoridades.

Los investigadores interrogan a la persona sobre un delito previo que, según informó el funcionario a la AP, fue una discusión con un cuchillo. El funcionario, que señaló que la investigación todavía estaba en su fase inicial, no estaba autorizado para hablar públicamente del caso y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Vehículo embiste desfile navideño en EEUU; deja 5 muertos y unos 40 heridos

La persona detenida fue identificada como Darrell Brooks, de 39 años.

La policía no ha identificado aún a la “persona de interés” que ha detenido, pero dos fuentes policiales enteradas del tema revelaron la identidad a The Associated Press. Las fuentes hablaron a condición de anonimato al no estar autorizadas para dar esa información públicamente.

Según registros policiales en internet, una persona de nombre Darrell Brooks, con fecha de nacimiento que la hace de 39 años de edad, tiene dos casos penales abiertos en Milwaukee. En uno, fechado el 5 de noviembre, fue acusado de resistir a un oficial, homicidio y alteración del orden público, evadir una audiencia judicial y agresión. Según los registros, se pagó una fianza de 1.000 dólares el 19 de noviembre.

En otro caso, de julio de 2020, Brooks está acusado de poner en peligro a otra persona y de posesión ilegal de un arma.

El jefe de policía de Waukesha, Dan Thompson, indicó que desconocía si el conductor había sido impactado por las balas del policía, pero que ningún transeúnte resultó herido.

La municipalidad de Waukesha confirmó en sus cuentas de redes sociales que al menos cinco personas fallecieron.