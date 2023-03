Pestañas naturales o postizas, ¿Cómo cuidarlas?

Por Wendy Berroa Hernández

Toda mujer anhela tener unas pestañas largas y abundantes, pero para la gran mayoría este no es el caso, por tal razón siempre estamos en busca de las pestañas perfectas y se recurren a diversos tratamientos, se utilizan productos que prometen ayudar a obtener los resultados deseados y si no lo logramos de esta forma, pues, acudimos a las extensiones de pestañas o pestañas postizas.

Y es que las pestañas juegan un papel trascendental en el rostro, es necesario que entendamos y le prestemos la atención que merecen, ya que nuestras pestañitas, esos pelitos que se encuentran en los parpados superiores e inferiores, no están ahí solo para a elevar la mirada, y que nuestros ojos se vean bellos y expresivos, no, la función principal es proteger los ojos de la contaminación del medio ambiente, el polvo e impurezas.

Cabe destacar que esto vellos varían de una persona a otra, por eso vemos que algunas personas tienen las pestañas cortas y despobladas mientras que otras las tienen largas y densas. Para entender un poquito más, te explico…las pestañas se forman de igual manera que el cabello por queratina y su crecimiento es a raíz de un folículo que también tiene su propio ciclo de vida, si como lo oyes las pestañas nacen, crecen o maduran y por último se caen. Hay que destacar que el ciclo de maduración es menor que el del cabello. Un dato interesante es que las pestañas superiores son más en número que las inferiores y por ende son más largas.

¿Para qué sirven las pestañas?

Las pestañas tienen varias funciones aunque el objetivo final sea uno solo proteger los ojos para garantizar su correcto funcionamiento.

Se encargan de cuidar los ojos y de filtrar la luz del sol

Una las funciones que tienen es que sirven como filtro, ya que se encargan de impedir la entrada de radiación solar directamente en los ojos.

Es gracias a ellas que la luz de intensa no penetra directamente a las retinas, si esto ocurriera ya sea, por paso directo de la luz solar o de alguna luz potente provocaría daños internos.

Nos protegen de partículas del medio ambiente

Las pestañas también se desempeñan como escudo para protegen nuestros ojos. De esta forma impiden el paso de partícula sólida a lo interno del mismo. De esta forma ayudan a proteger los ojos manteniéndolos en óptimas condiciones de salud.

Mantienen activo los reflejos

Además las pestañas nos permiten en conjunto con los parpados pestañear. Es un movimiento infatigable abriendo y cerrando los ojos en una serie de movimientos involuntarios. Este proceso es sumamente importante ya que permite que no se reseque de esta forma el ojo se mantiene húmedo.

¿Cómo cuidar las pestañas adecuadamente?

Los cuidado son los básicos normales, mantener una higiene adecuada, no pasar productos de maquillaje en línea de agua porque eso puede tapar las glándulas y producir una infección, las pestañas tiene un siclo de vida de 21 a 25 días más o menos y a diario perdemos alrededor de 2 a 4 pestañas naturales, pero no debemos asustarnos, eso es lo normal.

Según Nicol Piacere, experta en el área nos explica que el cuidado de las pestañas naturales y las postizas no cambia mucho, prácticamente es igual lavar diariamente con un producto no abrasivo y diseñado para higienizar esta área tan delicada del rostro.

Lo que cambia es el uso de algunos productos como por ejemplo, recomienda no aplicar máscara, si quieres que las extensiones duren más, tampoco debes aplicar desmaquíllameles oleosos, no arrancar las pestañas porque puede traumar las pestañas naturales, las personas que se colocan extensiones tienden a no lavarlas por miedo a que se le vayan a caer, y es ahí donde radica el gran error, es cuando se producen las infecciones, el exceso de polvo, maquillaje y la grasa natural que produce el rostro, este es el principal foco de infecciones. Por tal motivo la debida higiene es fundamental.

En qué se diferencias las pestañas corridas de las pelo a pelo

La diferencia radica en que las corridas son de uso momentáneo de 1 día y suelen molestar ya que están hecha con una cinta plástica y su cuerpo muchas veces no posee la dimensión exacta de los ojos y hay que medirlas, cortarlas y cuidar que queden perfectas, mientras que las extensiones pelo a pelo es únicamente un pelo colocado sobre un pelo natural de las pestañas, suelen ser de ceda o de pelo de animal, particularmente prefiero trabajar las pelo a pelo de ceda, son más duraderas ya que el cliente puede durar de dos a tres semanas con ellas sin ningún contratiempo.

Es importante aclarar que el proceso de colocar extensiones pelo a pelo no va a provocar que tus pestañas se caigan o que tengas menos, o que quizás no te continúen creciendo y saliendo igual que antes, no tienes por qué temer tus pestañas continuaran siendo abundantes, tus pestañas naturales continúan ahí, no les pasara nada.

Ahora bien, explica Nicol Piacere, Técnica en Rostro y Lashista profesional, si en el momento que debes retirar las extensiones las arrancas o las quitas con algún producto que no es para ese tipo de proceso, puede ser que pierdas algunas, lo recomendable es que pases por donde la profesional que las coloco y ella te haga el retoque si lo necesitas o proceda a retíralas en el tiempo prudente. Es importante que entiendas que porque utilices en algún momento extensiones no vas a tener menos o vas a perder tus pestañas naturales.

Infecciones

Para evitar infecciones procura no mojarlas si vas a la playa o te bañas en piscina, si ya las mojaste debes enjuagarlas con agua dulce para evitar residuos desconocidos o algún granito de arena o polvo que se adhiera.

Mientras tienes las pestañas colocadas debes mantenerlas higienizadas. Nicol Piacere, Técnica en Rostro, Lashista profecional.

Las pestañas se deben retocar de 15 a 20 días las extensiones, si decides no hacerlo se caen solas. La recomendación es siempre buscar la ayuda de un profesional para los cuidados necesarios de tus pestañas postizas y naturales.