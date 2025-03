La peste porcina no representa un riesgo para lo humanos.

En las últimas semanas, la incidencia de fiebre porcina africana en República Dominicana ha obligado a los productores a sacrificar cientos de cerdos, generando cuantiosas pérdidas económicas y un clima de incertidumbre en el sector.

Ante esta situación, surge la necesidad de comprender qué es esta enfermedad, cómo se propaga y si representa un riesgo para los seres humanos.

¿Qué es la peste porcina africana?

De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), la peste porcina africana (PPA) es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a cerdos domésticos y silvestres, con un índice de mortalidad de hasta el 100 %. Aunque no representa un peligro para la salud humana, la OMSA advierte que tiene efectos devastadores en la producción porcina y en la economía del sector.

¿Representa un riesgo para los seres humanos?

No. La peste porcina africana no afecta a las personas ni se transmite por el consumo de carne de cerdo (bien preparada). Sin embargo, esta enfermedad no tiene vacuna, por lo que su impacto en la producción porcina puede generar escasez y afectar los precios en el mercado.

¿Cómo se propaga el virus?

Este virus es altamente resistente en el medio ambiente, lo que significa que puede sobrevivir en la ropa, el calzado, las ruedas de los vehículos y otros equipos.

Además, OMSA señala que se mantiene activo en productos derivados del cerdo, como embutidos y tocino, lo que facilita su propagación si no se aplican medidas de bioseguridad adecuadas.

Según el Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs del Reino Unido, el virus se transmite de varias maneras:

Contacto directo con cerdos infectados, sus heces o fluidos corporales.

Contacto indirecto a través de equipos, vehículos o personas que han estado en otras granjas con bioseguridad deficiente.

Ingesta de carne o productos de cerdo infectados.

Medidas de bioseguridad recomendadas

Para reducir el riesgo de propagación de la peste porcina africana, los expertos recomiendan:

Mantener estrictos protocolos de bioseguridad en las granjas.

Permitir el acceso solo a personal esencial, con ropa y calzado limpios o desechables.

Limpiar y desinfectar equipos y vehículos antes de ingresar a la granja.

Evitar el contacto con otros cerdos fuera del área controlada.

Prohibir la entrada de productos de cerdo a las instalaciones.

No alimentar a los cerdos con desechos o restos de comida.

Adquirir únicamente cerdos y semen de fuentes con certificación sanitaria.

Impacto en República Dominicana

Actualmente, la peste porcina africana está presente en varias regiones del mundo y representa una grave amenaza para la producción porcina dominicana.

Según datos del sector agropecuario, la República Dominicana ha reportado brotes en varias provincias, lo que ha obligado al sacrificio de cerdos en masa para contener la propagación. Esto ha generado pérdidas económicas.

Según reportes de este diario, los productores del Cibao detallan que el sacrificio de cerdos asciende los mil.

Hasta el momento, en Dajabón no se ha determinado la cifra exacta de cerdos fallecidos, pero los criadores reportan pérdidas significativas.

