Pete Crow-Armstrong, primer Cachorro con 30 jonrones, 30 dobles y 30 bases robadas en una temporada

Pete Crow-Armstrong conectó su jonrón número 30 el viernes contra los Cardenales de San Luis, convirtiendo al veloz jardinero central de los Cachorros de Chicago en el primer jugador en la historia de la franquicia en conectar 30 jonrones en una temporada, además de robar 30 bases y conectar 30 dobles.

Crow-Armstrong, de 23 años, también se unió a Sammy Sosa como el segundo Cachorro en conectar 30 jonrones y robar 30 bases. Sosa lo hizo en 1993 y 1995.

El zurdo All-Star conectó una curva alta de Miles Mikolas a 396 pies de distancia, que se coló en las gradas del jardín derecho-central, para un jonrón de dos carreras que le dio a Chicago una ventaja de 3-0 con dos outs en la cuarta entrada. El jonrón fue el segundo de Crow-Armstrong en sus últimos 29 juegos.

Crow-Armstrong batea para .245 en su tercera temporada en las Grandes Ligas. Tiene 35 bases robadas y 37 dobles.