Petro y diplomático EU hablan sobre la crisis

Bogotá.- EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, mantuvo una conversación “larga, franca y constructiva” con el jefe de Misión y encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. en Bogotá, John T. McNamara, sobre la crisis diplomática entre ambos países, informó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El objetivo de la reunión, a la que asistió también el embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, quien había sido llamado a consultas para hablar de la crisis diplomática causada por las críticas del presidente colombiano, Gustavo Petro, al hundimiento de lanchas en el mar Caribe, que según EE.UU. estaban dedicadas al narcotráfico, y la suspensión de la ayuda financiera antidrogas.

Según el comunicado, “ambos países coincidieron en que este es el primer acercamiento en pro de subsanar el impase en las relaciones”.

