Petróleo de Texas cierra en 81,64 dólares el barril, ¿bajarán mañana en RD?

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este jueves un 4,6 %, hasta 81,64 dólares el barril, alcanzando su nivel más bajo desde finales de septiembre, cuando la política de cero covid de China -principal importador de crudo- continua apagando las perspectivas de la demanda.

Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre bajaron 3,95 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El petróleo de referencia estadounidense lleva una semana irregular después de que el lunes los países productores de petróleo de la OPEP revisaran a la baja, en 200.000 barriles diarios, su pronóstico sobre el consumo mundial de crudo hasta fines de 2023 por los problemas económicos causados por la invasión rusa de Ucrania y los confinamientos por la pandemia en China.

Se recuerda que en el caso de República Dominicana las autoridades mantienen un subsidio a los precios de los combustibles siempre que estos excedan en el costo internacional del barril los US$ 85 dólares y que no sobrepase los US$ 115 por barril.