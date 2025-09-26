PHD establece ruta hacia la convención nacional

El Comité Político del Partido Humanista Dominicano (PHD) realizó una importante reunión en la que dejó establecida la ruta de trabajo de cara a la próxima convención nacional de esa organización, en la que se elegirán a los nuevos directivos de los organismos de dirección de esa entidad política.

El presidente del PHD, Ramón Emilio Goris, dijo que se espera que en la convención partidaria haya una excelente representación de los más de 100 comités municipales, de distritos municipales, de circunscripciones y de organismos del exterior.

Informó que todavía no se ha decidido la fecha exacta en que se llevará a cabo tan importante evento partidario, pero adelantó que durante el próximo mes de octubre “se estará haciendo una verificación presencial de los distintos organismos que existen en todo el territorio nacional”.

“Estamos trabajando para realizar una convención amplia, plural y democrática, donde todos los miembros tengan garantías de hacer valer sus derechos para elegir y ser elegidos”, agregó.

El también diputado ante el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) explicó que el PHD está en busca de revisar y consolidar sus estructuras políticas con miras a los próximos procesos electorales a celebrarse en 2028.

Alianza con el PRM

Con relación a su permanencia en la alianza con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ramón Emilio Goris pidió excusas a la militancia del PHD porque dijo no han recibido apoyo del Gobierno para cumplir sus compromisos políticos.

“En los próximos meses ese tema tendrá que ser abordado por la dirigencia de nuestro partido”, dijo finalmente.