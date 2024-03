Pide al gobierno acciones efectivas contras la violencia hacia las mujeres y aprobación de tres causales

La Coalición Ciudadana Cambiemos pidió este viernes al gobierno dominicano acciones efectivas para reducir a su mínima expresión la violencia contra la mujer y la aprobación de las tres causales, además de una mayor participación de mujeres en el tren gubernamental, ya que entienden, que estos tres temas tendrían un gran impacto el fortalecimiento de los derechos de la mujer y su empoderamiento.

El colectivo manifestó que es bien sabido que los feminicidios y la violencia contra la mujer tienen una dimensión alarmante en el pais, y eso lo evidencia la ocurrencia de casi 1000 feminicidio en 5 años, los cuales, han tenido como autores en casi el 60% de los casos, a las parejas y exparejas como consecuencia del sentimiento de posesión que el machismo le crea al hombre respecto a la mujer. Además, el país lleva más de 20 años, ocupando el 4 lugar en tasa de feminicidio en toda la región.

Asimismo, la plataforma ciudadana criticó que mientras las mujeres siguen muriendo, producto de la violencia machista, el ministro de Educación, Ángel Hernández, deroga la ordenanza que prioriza la educación en género la cual, tiene como objetivo simple y llanamente, reeducar a los niños, desde las escuelas, condición de igualdad, para que los varones vean a las niñas y mujeres como sus iguales, no como un objeto de propiedad con derechos diferentes a los de ellos, que acepten y respeten cuando una mujer decide no continuar una relación, y que, no vean como una ofensa que debe ser pagada con la muerte la infidelidad de la mujer.

También, señalaron que ha propósito de la “ideología de género”, este concepto ha sido inventado e instrumentalizado por los enemigos de los derechos de la mujer, pues el término “género” se utiliza en la sociología para analizar cómo afectan los derechos y prerrogativas de una persona el pertenecer a un género o a otro, es decir, cabría su aplicación para analizar situaciones que afectan a los hombres dentro de ese enfoque. Señalan que en el caso de la mujer, se aborda cómo los prejuicios y estereotipos de la cultura machista, provocan muertes y negación y violación de los derechos de la mujer.

La organización social también critica que las mujeres dominicanas sean cada vez más excluidas de los espacios de poder, situación que se puede verificar en el hecho de que, de 24 ministerios que existen, solo dos de ellos son ocupados por mujeres lo que constituye menos del 8.4%. La participación más baja de los últimos 40 años, el porcentaje más bajo de los últimos 40 años.

Destacaron, que, si bien es cierto que el presidente Luis Abinader designó a mujeres como jefas de todas las gobernaciones, decisión que, dicho sea de paso, ya el presidente Joaquín Balaguer había tomado en los años 90, lamentablemente la consideran irrelevante, pues entienden, que esas posiciones son prácticamente simbólicas pues no otorga ni poder político, ni poder económico a quienes las ocupan.

Finalmente, califican de decepcionante que, a pesar que el presidente de la República se comprometió en campaña pasada apoyar a las 3 causales, este haya evadido dicho compromiso por presión de los sectores conservadores, expresando su falta de voluntad política ya que este, y su partido, poseen la mayoría en el congreso. Además, le solicitan también se reintroduzca la educación en género en las escuelas pues es la única manera de enfrentar con efectividad la violencia contra la mujer, y de mayor participación a las mujeres en su gobierno.