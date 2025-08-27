Pide tomar en cuenta la tendencia demográfica

El experto en seguridad social Arismendi Díaz Santana deploró que mientras la Oficina Nacional de Estadística (ONE) ha advertido que el envejecimiento de la población dominicana afectará los planes de retiro y de salud, en el Congreso se discuta reducir los años para recibir pensión de sistemas de reparto.

Díaz llamó a tomar en cuenta la tendencia demográfica en la formulación de las políticas públicas para el resto del presente siglo.

En una publicación del periódico Hoy, la ONE indicó que la población de 60 años o más pasó del 4.4 % en 1950 al 13.2 % en el 2022, previéndose un 20% para el 2050. La tendencia general es que en unas décadas los envejecientes superarán a los menores de cinco años.

Díaz indica que el estudio destaca dos grandes desafíos para el Sistema Dominicano de Seguridad Social, tales como, menos trabajadores activos y más personas jubiladas que ejercerán mayores presiones sobre los fondos de pensiones y aumento del gasto en salud y el cuidado de envejecientes que demandan servicios cada vez más costosos.

“Estos resultados confirman nuestra continúa insistencia sobre el creciente riesgo de los sistemas públicos de reparto ante el avance incontenible de la longevidad, un sistema deficitario que se sostiene utilizando los aportes de los activos para pagar las pensiones de los pasivos. Obviamente, el mayor crecimiento de éstos últimos, en relación a los primeros, tiende a agudizar el desequilibrio financiero y actuarial con que fueron diseñados los sistemas de reparto”.

Apunta que las cifras de la ONE confirman su afirmación de que también impactarán al sistema de capitalización individual, ya que el aumento de la esperanza de vida del pensionado promedio ya obliga a elevar el porcentaje de aporte y a extender los años de cotización.

Además, los sistemas públicos de reparto tendrán que ir evolucionando a modelos de mayor correspondencia entre el porcentaje de aporte y la tasa de reemplazo y entre los años de aporte y los de pensión. Deploró la propuesta sometida en el Congreso, que pretende entregar pensiones del 70 % con sólo 20 años de cotización y a los 60 de edad años cuando la esperanza de vida estará cercana a los 80 años.