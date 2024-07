Piden a PGR investigar muerte joven en intercambio disparos

Los familiares del joven Carlos Osvaldo Germán, asesinado en un supuesto intercambio de disparos con miembros de la Policía, pidieron ayer a la Procuraduría General asumir la investigación del caso para que no quede impune.

La madre y una hermana del hoy occiso, acompañados del presidente provincia de los Derechos Humanos de San Cristóbal, y comunitarios, exgieron que la investigación no sea dejada en manos de la Policía, indicando que los alegados responsables “no pueden ser juez y parte”

Aseguran que fueron policías quienes habrían disparado al Sánchez Díaz mientras este “se recreaba frente a su casa, ubicada en el sector Colinas del municipio de Haina, el pasado 12 de julio en curso.

“Nosotros vinimos aquí en protesta porque unos miembros de la Policía nos mataron un hermano el lunes unos miembros de la policía que aún no se identifican y queremos atención de las autoridades y que nos brinde el soporte que necesitamos”, dijo Massiel Marrero.

Se quejaron de que hasta ahora las autoridades no quieren informarle nada de la investigación del caso, y ahora lo que quieren es llevar la situación a otro extremo de decir que el hoy occiso era un delincuente.

“Eso no es cierto y no nos vamos a quedar así porque estamos cansados de tantas injusticias; mi hermano no es el primero que muere a mano de un militar, y se queda así porque para la Policía todo es intercambio de disparos”.

Refirieron que al joven le hicieron un disparo “y como vieron que seguía vivo, le dispararon de nuevo” lo cual indicaron, se puede comprobar con vídeos.