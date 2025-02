Piden aumento del salario mínimo del sector público

El Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP) valora positivamente el anuncio hecho por el presidente Luis Abinader, con respecto a que el Poder Ejecutivo presentará ante el Comité Nacional de Salarios una propuesta de aumento salarial para los trabajadores no sectorizados de al menos un 20 %.

El coordinador general del MOPESEP, psicólogo Luis Holguín-Veras, manifestó que, a diferencia del salario mínimo del sector público, en el sector privado, tanto sectorizado como los no sectorizado, existen mecanismo de revisión y modificación periódica, a través del Comité Nacional de Salarios (CNS), basada en diversas normativas legales, tales como: el Código de Trabajo de la República Dominicana, el Decreto núm. 258-93 del 1ro. de octubre de 1993, el cual establece el Reglamento de Aplicación del Código de Trabajo, así como el Decreto 512-97 del 10 de diciembre de 1997, que integra el Comité Nacional de Salarios y determina sus funciones.

“Vemos como periódicamente los salarios mínimos del sector privado son revisados y aumentados. En cambio, lamentablemente, el sueldo mínimo del sector público carece de una normativa que disponga la forma y frecuencia en la que debe ser aumentado”, subraya el coordinador del MOPESEP.

Puedes leer: Revisión de salario es escenario para subirlo y evaluar cesantía

El MOPESEP se queja del cómo se establece y se actualiza el salario mínimo del sector público, ya que no está contemplado ni en la Ley de Función Pública (41-08), ni aparece nada al respecto en la Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano. Esta es quizás, una de las razones por las cuales este no se aumenta con la misma frecuencia que se aumentan los salarios mínimos del sector privado, que sí está regulado por diversas normativas, en torno al Código de Trabajo.

Holguín-Veras resalta que ante la ausencia de una normativa que defina una forma de aumento del sueldo mínimo del sector público, éste ha quedado a la discrecionalidad del presidente de la República. Además, recuerda que el último aumento salarial que se produjo en el sector público fue en febrero de 2019.

El MOPESEP puntualiza que un factor adverso a la frecuencia y monto con que se aumenta el sueldo mínimo del sector público, es lo concerniente a que otras leyes dominicanas establecen que los montos de muchas sanciones y multas se determinen en base al sueldo mínimo del sector público, lo cual constituye una variable desfavorable al momento de decidir aumentar el sueldo mínimo del sector público, lo que aparentemente las autoridades evitan el costo político que puede tener dicha decisión.