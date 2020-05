Piden blindar presupuesto educativo

La Acción Empresarial por la Educación (Educa) llamó a las autoridades del país para que evalúen la necesidad de blindar el presupuesto educativo como consecuencia de los efectos en la economía de la pandemia que aqueja al país.

“En el mejor de los casos, la economía dominicana, al igual que el mundo en su conjunto, se enfrenta a una más que probable recesión, y esto no debe, no puede afectar los recursos que la sociedad viene invirtiendo en la educación”, sentenció el presidente de Educa, Samuel A. Conde.

Precisó que en este momento, de vulnerabilidad social, de fragilidad del empleo e incertidumbre, donde la educación evidencia todo su potencial como red de contención social y forjadora de ciudadanía y por tanto su presupuesto debe ser blindado.

Un buen canal

La inversión en educación no es solo en formación de talento, también es el mejor canal para impulsar políticas sociales compensatorias en tiempos de crisis como el actual, concluye Educa. De igual manera, recordó que, como mayor presupuesto del Estado, el asignado al Minerd también genera una serie de encadenamientos productivos relevantes que no pueden ser interrumpidos ni poner en tela de juicio.