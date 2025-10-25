Piden intervención en muro del río Yubazo ante crecida por tormenta Melissa

Vecinos temen colapso por grieta en la calle y deterioro del muro de contención

San Cristóbal.– Residentes del barrio Los Molina, en la entrada al casco urbano de San Cristóbal por la autopista 6 de Noviembre, solicitaron este sábado la intervención urgente de la las autoridades ante el deterioro del muro de contención del río Yubazo, afectado por las lluvias causadas por la tormenta tropical Melissa.

En un video enviado a la redacción del HOY se observa cómo una parte del muro se desplomó hace tiempo, mientras el río crecido erosiona la base de la estructura. En la parte superior, el borde de la calle sin asfaltar muestra la grieta, lo que incrementa el temor de los moradores a un posible colapso.

“Hay un pedazo del muro que se rompió hace unos años y ahora tenemos temor de que el río suba… la calle también está cuarteada. Necesitamos que las autoridades nos ayuden”, expresó Dorca de los Santos, residente en la zona.

Los comunitarios insisten en que tanto la Gobernación de San Cristóbal, la Defensa Civil y el Ayuntamiento deben coordinar una intervención urgente antes de que las lluvias provoquen una tragedia.

Riesgo por las lluvias

Las precipitaciones provocadas por la tormenta Melissa han mantenido en alerta a varias comunidades del sur del país, donde los suelos se encuentran saturados y los ríos han incrementado su caudal. Los Molina, por su cercanía al río y su terreno en pendiente, figura entre los puntos vulnerables del municipio cabecera.