La ciudadanía expresó preocupación por las revelaciones hechas por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, quien aseguró que ha recibido amenazas contra la vida de su hijo.

Cuando se supo la noticia, en las redes sociales, decenas de usuarios dijeron que se debe investigar la procedencia del mensaje que recibió la titular de la Procuraduría vía WhatsApp. «Eso hay que cogerlo bien en serio. Y si los técnicos investigadores no dan respuesta es porque están trabajando con los culpables de esas amenazas. Hay que dejarse de relajos para que los que están detrás del crimen organizado en el país sean puestos en manos de una justicia seria», dijo Reinaldo Rodríguez.

«Si eso es la procuradora que nos espera a nosotros, esa amenaza ya debio saberse hasta cuantas veces a ido al baño ese individuo este año», expresó preocupada Greici Mitil.

“Yo no le voy a relatar eso ahora, pero lo que a mí me afectó, alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp, diciéndome que, si le tocaban a su gente (no sé quiénes son su gente en las cárceles), eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía, que el que escribía, y lo dijo así mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo”, dijo la magistrada Germán Brito a periodistas de la fuente judicial que la abordaron en el acto de solidaridad.

“Quiero externarle mi profunda gratitud por este tipo de apoyo, y también manifestarle, que yo siempre me he considerado como lo que soy, una simple servidora pública, como un maestro, como un mensajero, como cualquier persona”, expresó ante representantes de la institución y de organizaciones de la sociedad civil que acudieron a manifestarle su respaldo a la sede del Ministerio Público, en el nuevo edificio del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, del Distrito Nacional.

“He tenido circunstancias difíciles, las he sobrellevado, sin dejar la dignidad perdida en el camino. Le agradezco mucho su apoyo y no creo que las personas que están en ese lado, planificando, diciendo y augurando cosas, vayan a tener éxito, porque ustedes son una muestra de lo que puede hacer el apoyo de una ciudadanía”, expresó ante el respaldo recibido por parte de los integrantes de las organizaciones, quienes acudieron a la sede del Ministerio Público con pancartas y pronunciando consignas de apoyo a la máxima autoridad del Ministerio Público.