Piden no alarmarse por la covid-19

El doctor Jorge Marte Báez, director médico del Centro de Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), pidió ayer a la población no alarmarse por las informaciones de rebrotes de la covid-19, ya que aunque si bien es cierto que han surgido algunas subvariantes, las mismas se comportan como una gripe común.

El también asesor en salud del Poder Ejecutivo manifestó que la preocupación sobre un posible resurgimiento del coronavirus han sido exageradas y manejadas de forma inadecuada en algunos medios.

Indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado sobre el descubrimiento una nueva subvariante del Omicron en China pero su conducta clínica es similar a la original.

“Es decir es nueva subvariante produce una infecciones leves que rara vez ameritan ingresar al paciente y mucho menos llevarlo a cuidados intensivos”, sostuvo Marte Báez.

El doctor reiteró que no hay necesidad de preocuparse en este momento por algún rebrote de covid-19.

Marte Báez afirmó que eso no significa que las autoridades de salud no deban estar atentas y que si perciben un giro en la ‘virulencia’ tomar las medidas adecuadas, pero que hasta ahora no existe situación de alarma sobre la covid-19.