  • Hoy
El Ministerio Público solicitó a un tribunal que imponga un año de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre que el pasado 24 de agosto mató a su hermana, supuestamente por una discusión, luego de que acudiera a la vivienda de la víctima en el sector Los Restauradores, del municipio Mao, en la provincia Valverde.

Juan José Guerrero Quezada, de 33 años de edad, ultimó a Mildred Estefanía Guerrero Quezada, de 35 años. Posteriormente, el imputado quiso desaparecer el cuerpo.

El cuerpo de la mujer presenta heridas múltiples de arma blanca en el tórax, cuello y abdomen, y fue enviado a Ciencias Forenses.

Luego de cometer el hecho alrededor de las 11:00 de la noche del citado día Guerrero Quezada se marchó del lugar, llevando consigo documentos personales de la hermana asesinada y un teléfono celular, así como la llave de su apartamento y de una pasola, además con periquitos.

Detalla la instancia, que el imputado después procedió a vender el celular de la víctima por mil pesos. También, vendió los periquitos a una veterinaria de la zona.

Indica que ayer el imputado fue cuatro veces a la vivienda de la víctima. La cuarta vez fingió haber encontrado el cuerpo sin vida con un estruendoso grito escuchado por vecinos del lugar, quienes, se apersonaron al apartamento, donde encontraron el cuerpo de la joven mutilado y de inmediato procedieron a dar aviso al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Guerrero Quezada luego fue arrestado y sometido a la acción de la justicia.

La instancia fue presentada por los procuradores fiscales de Valverde Víctor Manuel Mejía (titular) y Domingo Tejada, quienes otorgaron al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 303 y 309-2 del Código Penal dominicano.

La solicitud de prisión preventiva a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Valverde fue depositada la tarde de este miércoles, siendo fijada la audiencia para este 28 de agosto.

El encuentro entre hermanas que terminó con una muerta, otra herida y una presa
Hoy

Hoy

Ministerio Público pide prisión preventiva contra hombre que ultimó su hermana en Mao
