Piden RU apoye lucha democrática Hong Kong

La policía lanzó ayer agua teñida de azul y gases lacrimógenos contra manifestantes que lanzaron bombas incendiarias ante el complejo del gobierno local, en un nuevo brote de violencia después de que miles de manifestantes prodemocracia marcharan por el centro de la ciudad desafiando una prohibición policial.

Activistas enmascarados y vestidos de negro, mezclados con familias con niños, tomaron las calles de la zona comercial de Causeway Bay y marchó hacia el distrito financiero Central. Algunos ondeaban banderas británicas o estadounidenses, y otros llevaban carteles con peticiones de reformas democráticas.

Cientos de personas se manifestaron frente al consulado británico para pedirle a Londres que tome medidas contra China por no cumplir su promesa de “un país, dos sistemas”.

La manifestación tenía el objetivo de instar al Gobierno del Reino Unido a “tomar medidas inmediatas sobre China por no cumplir con la Declaración Conjunta chino-británica y reconocer que la (fórmula) del sistema de ‘un país, dos sistemas’ no funciona”.

Bajo el principio de ‘un país, dos sistemas’, China prometió mantener las estructuras democráticas de Hong Kong durante 50 años después de recuperar la soberanía sobre la isla del Reino Unido en 1997.