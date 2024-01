Gerard Piqué colgó los botines el 2 de noviembre de 2022 y le puso punto final a su carrera como futbolista en la previa del encuentro que el Barcelona debía jugar ante el Almería por la Liga de España.

El defensor de 36 años se alejó definitivamente de las canchas para dedicarse a negocios personales y de alguna manera siguió relacionado con el deporte con la creación de la Kings League y su participación en el grupo Kosmos con la organización de la Copa Davis.

El catalán, campeón del mundo con la selección de España en Sudáfrica 2010, hizo un sorprendente anuncio en las redes sociales en el que comunicó a sus seguidores que tras meditar la decisión de su retiro, quiere retornar a la actividad y dio algunas pistas.

“Es un nuevo año y después de pensarlo detenidamente he decidido volver al fútbol. Lo echo mucho de menos. Esta vez no será como jugador. Será como entrenador. Compartiré más detalles al final de la semana”, escribió Piqué en su cuenta de X (ex Twitter).

Gerard Piqué (Fuente externa)

El ex jugador que vistió las camisetas del Manchester United, Zaragoza y Barcelona, donde cosechó 31 títulos, causó un revuelo tras su publicación y comenzaron las especulaciones sobre su nuevo destino. ¿Será Piqué el próximo DT del Barça? fue una de las preguntas que se leyeron en los comentarios. Sin embargo, esto parecería lejano en un principio.

Algunos medios catalanes, como Mundo Deportivo, aseguraron que Piqué aún no tiene el carnet oficial de entrenador por lo que su desembarco en el corto plazo en un club o selección sería poco probable.

Es decir que la teoría de que el ex compañero de Lionel Messi sea integrante del cuerpo técnico de Xavi Hernández en el Barcelona, o bien que sea su futuro reemplazante, se debilita por estas horas.

Tampoco corre con fuerzas la chance de que se sume al FC Androrra de la Segunda División de España, ya que el DT Eder Saravia tiene trabajo. ¿Será entonces un anuncio promocional relacionado con la Kings League que creó junto al streamer Ibai Llanos?

Gerard Piqué (Fuente externa)

Otra de las pistas que analizaron medios como Sport reflejan viejas declaraciones de Piqué en la que había manifestado que extrañaba el fútbol.

“Echo mucho de menos la competición y el vestuario. Hace un año que no hago deporte. Añoro los compañeros, jugar en el Camp Nou y competir para ganar títulos. Pero estoy muy orgulloso de la decisión y de cómo sucedió todo”, contó hace unos meses en una entrevista.

Tampoco descartó por ese entonces volcarse a un rol dirigencial, como ser en un futuro ser el máximo directivo del club en el cual es ídolo y lució el brazalete de capitán: “No descarto la idea de ser presidente del Barça, pero es muy sacrificado y ahora mismo no lo tengo en mente”.

Lee más: La brutal caída de Gerard Piqué que ha dado la vuelta al mundo