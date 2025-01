El exfutbolista español Gerard Piqué decidió hacer un cambio en su vida al mudarse temporalmente a Miami, Florida (Estados Unidos) con el objetivo de estar cerca de sus hijos, Milán y Sasha, mientras su madre, la cantante barranquillera Shakira, realiza su gira internacional Las mujeres ya no lloran world tour.

Según informó el medio español Vanitatis, Piqué habría alquilado un apartamento en la ciudad estadounidense por varios meses, una decisión que refleja su compromiso con la crianza de los niños después de su separación de la artista en 2022.

La mudanza de Piqué responde a un acuerdo entre ambas celebridades, que decidieron que los niños no acompañarían a Shakira durante su gira debido a sus compromisos escolares y su vida establecida en Miami.

La cantante, que actualmente se encuentra en México preparando los últimos detalles de su espectáculo, iniciará su gira el 11 de febrero en Río de Janeiro, Brasil, y recorrerá países como Perú, Colombia, Chile, Argentina, México, Canadá y Estados Unidos.

Gerard Piqué habría alquilado un apartamento en Miami para poder convivir más tiempo con sus hijos Milán y Sasha – crédito Europa Press



El traslado de Gerard Piqué a Miami generó especulaciones sobre su relación con su pareja actual Clara Chía Martí, que no lo acompañó en esta nueva etapa. Según detalló Vanitatis, el exjugador del Barcelona FC se mudó solo, dejando a Clara en España, donde trabaja en la empresa de Piqué, Kosmos Holding. Aunque el medio afirmó que la relación entre ambos sigue siendo sólida, la distancia podría representar un desafío para la pareja.

La decisión de mudarse sin su pareja también aumentó los rumores sobre la dinámica entre Piqué y Shakira. La relación entre ambos sigue siendo tensa, a pesar de haber llegado a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos. Sin embargo, ambos han demostrado que su prioridad es el bienestar de Milán y Sasha, quienes desde abril de 2023 residen en Miami junto a su madre.

La mudanza de Piqué a Miami no solo refleja su compromiso como padre, sino también su capacidad para reorganizar su vida profesional. Desde su retiro del fútbol en 2022, el exdefensa del Barcelona ha centrado sus esfuerzos en sus proyectos empresariales, como la Kings League y la Queens League, competiciones que han ganado popularidad en América Latina. Vivir en Miami también puede representar una oportunidad estratégica para Piqué, quien buscaría expandir su negocio en Estados Unidos.

Clara Chía Martí no acompañó a Piqué en su reciente cambio de residencia a Miami – crédito Europa Press.



Además, el traslado le permitirá pasar más tiempo con sus hijos, algo que sería un sueño para él desde que los pequeños se mudaron a Estados Unidos. Milán, de 12 años, y Sasha, de 10, pasaron las fiestas navideñas en Cataluña junto a sus abuelos paternos, quienes manifestaron su alegría por la decisión de Piqué de estar más presente en la vida de los niños.

El 2 de febrero será una fecha importante tanto para Shakira como para Piqué, ya que ambos celebrarán sus cumpleaños. La cantante cumplirá 48 años, mientras que el exfutbolista llegará a los 38. Sin embargo, este año lo celebrarán en circunstancias muy distintas: Shakira estará en los Premios Grammy, donde se presentará en vivo, mientras que Piqué pasará el día con sus hijos en Miami, lejos de su familia y su pareja.

Shakira continúa enfocada en su carrera musical, que ha experimentado un resurgimiento desde su separación. La gira Las mujeres ya no lloran world tour promete ser la más ambiciosa de su trayectoria, con fechas agotadas en varios países y una producción que ha requerido meses de preparación.

“Es la gira más ambiciosa de toda mi carrera, la producción más grande que he tenido hasta ahora. No porque el público lo pida, sino porque me lo merezco después de tantos años trabajando en este mundo”, contó en una entrevista con la revista GQ.

A pesar de las tensiones entre Shakira y Piqué, ambos han demostrado que su principal objetivo es garantizar la estabilidad emocional y educativa de Milán y Sasha. La cooperación entre ambos padres ha sido clave para que los niños puedan mantener una vida equilibrada mientras su madre está de gira.