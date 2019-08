Piratean cuenta de Infotep y amenazan presidente Danilo

La cuenta oficial del estatal Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) de la República Dominicana fue pirateada ayer por desconocidos, que escribieron mensajes insultantes y amenazantes en contra del presidente del país, Danilo Medina. “Esta cuenta ha sido hackeada por corrupción”, escribieron los piratas informativos en un primer tuit y, posteriormente, subieron una foto de Medina con mensaje en el que instaban a asesinarle.

Además, acusaron al gobernante, al que etiquetaron en los mensajes, de causar la muerte de “miles de personas”, algunas “por hambre” y otras “por robos” de su Gobierno, que comenzó en 2012. “Si no quieres que tu gente vea tu cadáver, empiezas a hacer las cosas bien”, agregaron en otro mensaje. “Todos estos hijos de puta corruptos caerán poco a poco. Todos, no se preocupen, República Dominicana cambiará a mejor, no pierdan la esperanza”, agregaron.

En un comunicado, el Infotep informó de que “le están dando seguimiento” a la situación, mientras sus técnicos trabajan para “solucionar el problema”.

El organismo explicó que los desconocidos crearon una versión falsa de su cuenta y bloquearon la original. “Quienes hackearon la cuenta cambiaron la imagen de perfil y han realizado posteos falsos, abusivos, agresivos, amenazantes y desconsiderados”, indicó la entidad. El año pasado la página web de la Cámara de Diputados sufrió ataque de piratas informáticos.