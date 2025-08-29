¡Piropos o halagos! ¿Cuándo pasa la línea de lo bonito a lo feo?

“Si incomoda, si invade, si da miedo, si al responder la persona contesta groseramente, ya no es un halago, es violencia”.

Con estas palabras, la directora ejecutiva de Save the Children, Alba Rodríguez, explicó la delgada línea que diferencia un piropo de un comentario ofensivo, en el marco de la nueva campaña presentada junto al Ministerio de la Mujer y la Unión Europea.

Rodríguez señaló que decirle a alguien “qué linda estás hoy” o que siempre que haya una base también de confianza, de conocer la persona o que sea un halago profesional.

Sin embargo, cuando se intenta sexualizar el comentario o acercarse de manera invasiva, sobre todo a mujeres, niñas y adolescentes, se convierte en acoso.

La campaña busca concientizar sobre cinco ejes clave: violencia sexual, revictimización, masculinidad, el acoso callejero o en todas sus manifestaciones y la violencia en los ciclos de vida.

¿Dónde la gente va a poder ver esta campaña?

Para la concientización de la población se han creado campañas que consta de audiovisuales, cuñas radiales y también de material impreso y de publicidad. va a ser entregada a través de una plataforma que va a ser de Libre Acceso al Ministerio de la Mujer, porque la idea de este consorcio siempre fue que fuese de acceso nacional público y que pueda, como es tiene un carácter atemporal, también pueda ser utilizada en cualquier momento por cualquier actor público, privado de la sociedad civil, escolar que desee utilizar estos materiales.

“Ahora mismo están en las redes sociales de todas las organizaciones y del Ministerio de la Mujer y la Unión Europea y próximamente habrá un enlace de descarga pública”, explico Rodríguez.