Plácido Domingo desiste de presentaciones en NY

La Ópera Metropolitana de Nueva York anunció ayer que Plácido Domingo aceptó retirarse de una serie de presentaciones programadas en el recinto después que varias mujeres lo acusaron de acoso sexual. La leyenda de la ópera indicó que nunca más se presentará en la Met.

Domingo tenía programado interpretar el papel principal en el estreno de la temporada de “Macbeth” de Verdi la noche de hoy miércoles, lo que hubiera sido su primera presentación en Estados Unidos después de que The Associated Press reportara que varias mujeres lo acusaron de acoso sexual, entre ellas una soprano que afirma que tocó su seno desnudo.

La presión para que la Met cancelara las seis presentaciones programadas de Domingo había aumentado, pero el gerente general Peter Gelb reiteró a los artistas tras el ensayo general del sábado que la casa de ópera esperaba los resultados de una investigación de la Ópera de Los Ángeles, en la cual Domingo es gerente general desde 2003, y del American Guild of Musical Artists (AGMA), el sindicato que representa a varios empleados de la ópera.

Domingo, quien cantó durante los ensayos, publicó un comunicado en el que dijo que su carrera con la Met había llegado a su fin después de 706 presentaciones como cantante y 169 como director. “Hice mi debut en la Ópera Metropolitana a los 27 años y he cantado en este magnífico teatro durante 51 consecutivos y gloriosos años”, dijo el tenor.

“Aunque disputo enérgicamente las recientes acusaciones en mi contra y me preocupa el ambiente en que la gente es condenada sin el debido proceso, tras reflexionar, creo que mi presentación en esta producción de `Macbeth’ sería una distracción para el duro trabajo de mis colegas tanto sobre el escenario como tras bambalinas”. En su comunicado, la Met dijo que Domingo “aceptó retirarse de todas las presentaciones futuras en la Met, con efecto inmediato”.