Plan Energético Nacional (PEN 2022-2036): ¿Qué es y en qué está?

Por Ramón Emilio De Jesús-Grullón

En las primeras líneas del Plan Energético Nacional (PEN 2022-2036), presentado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) a principios de este año se lee:

“Avanzar es una condición “sine quan non” de la naturaleza humana, pero saber hacia dónde se va con baja incertidumbre es producto de planificar de manera organizada las acciones que determinan nuestros objetivos.”

Es un secreto a voces que la cultura de planificación debe tomar un rol central en nuestro país. Esto, acompañado de un sentimiento de institucionalidad, es la receta necesaria para fortalecer el sector en el contexto de la transición energética nacional y global, con miras a no solo eliminar distorsiones históricas, pero también para maximizar las oportunidades que presentan áreas claves englobadas en las 3D´s de la transición energética: Descarbonización, Digitalización y Descentralización.

Le podría interesar leer: Es crucial planificación en el sector eléctrico

Fig 1– Las 3D’s de la Transición Energética global Fuente: Energía Journal RD

Socialización del Plan Energético Nacional

En un encuentro reciente organizado por la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la institución, resaltó la importancia de que esta planificación sea consensuada, incluyendo a todos los sectores transversales, además de ser revisada periódicamente, de forma que situaciones previsibles como inesperadas no impacten de forma negativa a los actores, así como para alcanzar un suministro de energía estable, precios competitivos y sin interrupciones.

Durante el evento el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Edward Veras, resaltó que el objetivo del PEN es presentar la condición actual del sector energético dominicano, a la vez que bosquejar su desarrollo futuro, apoyándose en la visión de las políticas energéticas provenientes tanto del sector público como el privado, en pro de un sistema energético óptimo a nivel técnico y sobre todo económico. En la presentación insistió en el hecho de que las premisas con las que se construyó el plan cambian constantemente, por lo que un seguimiento cercano a la evolución de estas variables asegurará que el plan se mantenga relevante.

Uno de los puntos recurrentes en su ponencia fue el hecho de que, como país insular, tenemos una necesidad latente de incrementar nuestra capacidad de producción energética con recursos propios, además de establecer esquemas de constante monitoreo de las tecnologías insipientes como el almacenamiento de energía, que nos permitan una mayor incorporación de centrales de producción energética renovable. En este punto hizo hincapié en que, acorde a las tendencias globales, el marco jurídico del sector debe contemplar planes a más largo plazo (30 años), que aseguren una constante exploración de las oportunidades y desafíos que plantea la transición energética global.

Contenido del Plan Energético Nacional (PEN 2022-2036)

La CNE se encuentra en la actualidad socializando el contenido del plan, que desde la publicación del borrador ha recibido 430 observaciones de distintas instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.

A grandes rasgos el plan se divide en 8 capítulos, más dos apartados para las conclusiones y recomendaciones:

Panorama Energético Internacional Principales variables de la economía dominicana que afectan al sector energético Marco normativo del sector energético Demanda energética en República Dominicana Oferta de energía de la República Dominicana Prospectivas de la demanda de energía Prospectivas de abastecimiento energético Plan indicativo de expansión de generación

Fig 2 – Contenido del Plan Energético Nacional (PEN 2022 -2036) Fuente: Energía Journal RD

Para acceder al PEN escaneando el siguiente código QR:

Un mirada crítica – ¿Quo Vadis? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?

El sector eléctrico dominicano sigue siendo un gran lastre para las arcas del estado, el desarrollo económico de la nación y un dolor de cabeza para todos sus ciudadanos. Para lograr un sistema eléctrico confiable, eficiente, transparente y sostenible, que sea soporte a la realización de la visión de Nación y objetivos consignados en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), hay que prestar atención al agujero negro que se han convertido los subsidios al sector, que para el cierre del 2022 se estiman 1,500 o 1,600 millones de dólares.

Lea: Así es cómo puedes utilizar tu dinero de forma inteligente

Fig 3 – Infografía de los temas centrales del “agujero negro” del sector energético nacional Fuente: Energía Journal RD

La sostenibilidad financiera del sector distribución es uno de los temas más puntiagudos de todo el debate. El problema va desde la gestión comercial y la incapacidad para perseguir la morosidad, hasta lo más evidente: la estratosférica cantidad de energía que se pierde en la red (~30/-40%). Según el Monitor Energético del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD) publicado en junio, nuestra nación continúa liderando estadísticas de pérdida de electricidad en comparación con cuatro países con datos similares, Kenia (19.6 %), Uganda (17.5 %), Panamá (13.6 %) y Costa Rica (10.5 %). [2]

Fig 4 – Pérdidas de las Distribuidoras. Fuente: MEPyD basadas en informes de desempeño de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) (junio 2021)

Esto ha provocado que el flujo de efectivo destinado a la inversión haya sido utilizado a menudo como transferencias corrientes para cubrir las pérdidas en la distribución, pagar los atrasos a las generadoras y otros gastos corrientes dentro del sector, prolongado el círculo vicioso. Otra problemática es la falta de transparencia del sector, ya que no puede ser evaluado y valorado con precisión debido a que se combinan datos de clientes regulados y no regulados, ocultando el bajo desempeño del sector regulado en términos de pérdidas y tasas de cobro, desfasado por los indicadores del sector no regulado.

Todo esto se traduce en implicaciones serias con respecto a nuestra competitividad. La República Dominicana se clasificó en el puesto 79 (79 de 140 países) por la calidad del suministro eléctrico en el Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial [3], cuyas clasificaciones son un reconocido indicador comparativo de la competitividad de los países a nivel mundial y 89 en Dinamismo en los Negocios (una medida de cuál entorno regulatorio es más propicio para el inicio y el funcionamiento de una empresa local). En la clasificación Doing Business del Banco Mundial (2019), la República Dominicana ocupó la posición 102 de 190 economía, donde se considera la electricidad como el mayor obstáculo para hacer negocios. [4] Según datos del Banco Mundial, una empresa típica experimenta 7.4 apagones al mes, comparados con solamente 1.7 en América Latina y 6 en todo el mundo.

Si es cierto que la República Dominicana ha liderado el crecimiento económico de Latinoamérica en la era post pandemia, proyectando un crecimiento de 5.5% del PIB, ¿Cómo luciría la economía nacional con un sistema eléctrico sostenible y funcional? ¡Planifiquemos!

Energía Journal Podcast: Plan Energético Nacional (2022-2036) – ¿Qué es y en qué está?

En Energia Journal Podcast estuvimos conversando los pormenores del plan con el Ing. Yeulis Rivas, Director de Fuentes Alternas y Uso Racional de Energía de la Comisión Nacional de Energía (CNE). La intención de esta conversación es iluminar los temas más relevantes del plan, como su alcance, actualización y escenarios en los que se basa. Puede acceder al podcast en Spotify, Apple Podcast, entre otras plataformas de streaming.

Este artículo fue hecho con información de Comisión Nacional de la Energia (CNE), «Plan Energético Nacional (PEN 2022-2036),» Santo Domingo, 2022; Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), «PERDIDAS DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS,» Santo Domingo, 2022; K. Schwab, «The Global Competitiveness Report,» 2019 y World Bank. , «Power outages in firms in a typical month,» 2022. [En línea]. Available: https://data.worldbank.org/indicator/IC.ELC.OUTG?end=2020&locations=DO-1W-ZJ&name_desc=true&start=2010&view=chart&year=2020.

Ramón Emilio De Jesús-Grullón

El autor es investigador en Resiliencia Enérgetica y Microrredes Eléctricas (PUCMM) y Especialista en Energía (Energía Journal). Lo puede contactar: Resiliencia Energética y Microrredes | https://microgrid.pucmm.edu.do/| r.dejesus@ce.pucmm.edu.do Energía Journal | energiajournalrd@gmail.com | Instagram: @energiajournal