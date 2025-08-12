Plancha encabezada por José Beato inscribe candidatura al CDP

La plancha encabezada por los candidatos a presidir el Colegio Dominicano de Periodistas José Beato; Siddy Roque, al IPPP; Teófilo Bonilla, Tribunal Disciplinario y Francisco Marte a la Secretaría del Distrito, formalizaron su inscripción ante la Comisión Electoral.

Así lo reseña un comunicado de prensa enviado a este medio, el cual indica que cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento electoral y en la Resolución No. 1 emitida por dicha comisión, los documentos fueron recibidos por el presidente de la Comisión Electoral, Quiterio Cedeño, y la secretaria Nurys Paulino.

Precisa que con esta inscripción, la autodenominada facción mayoritaria del Movimiento Marcelino Vega, formaliza ante la comisión su participación en las elecciones del CDP, previstas para el próximo viernes 29 de agosto del presente año.

El documento señala que la propuesta electoral está integrada por candidatos al Comité Ejecutivo Nacional, Comisario, Consejo de Administración del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), miembros del Tribunal Disciplinario y la seccional del Distrito Nacional, cumpliendo con todas las disposiciones reglamentarias.

Resalta que en la entrega estuvieron presentes los candidatos José Beato, a la presidencia del CDP; Siddy Roque, al IPPP; Francisco Marte, a presidir la seccional del Distrito Nacional; Ana Inoa, a la Secretaría General; así como una comisión de miembros de las diferentes planchas que acompañaron la presentación oficial.

Los aspirantes reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de los periodistas, la transparencia en la gestión gremial y el fortalecimiento institucional del CDP, exhortando a toda la membresía a participar de manera activa en el próximo proceso electoral, según concluye la información.