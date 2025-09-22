Nueva York. Organizaciones populares dominicanas en esta ciudad planean piquetear el consulado dominicano ante la visita del presidente Luis Abinader a la 80va. Asamblea General de las Naciones Unidos.
Dayanara Borbón, vocera de las entidades, sostiene que desde la diáspora dominicana alzan su voz para denunciar el rumbo «indignante y vergonzoso» del gobierno de Abinader.
«Las promesas de cambio se han desvanecido entre escándalos de corrupción, impunidad, desorden migratorio, represión y abandono».
«Mientras los dominicanos de aquí y allá enfrentan estafas inmobiliarias que quedan impunes, abusos en el sistema de salud como el caso SeNaSa, persecución a periodistas y violencia estatal, el gobierno actúa en complicidad con mafias que saquean al país», precisa Borbón.
«A los dominicanos en el exterior se nos maltrata, se nos exprime con impuestos en nuestros consulados y trámites abusivos, y se nos niega representación real… solo somos remesas», agrega la líder comunitaria.
«Por eso convocamos a toda la comunidad dominicana en el exterior y a quienes dentro y fuera del país aún creen en la justicia, a manifestarse de manera firme y pacífica», indica.
«No olvidamos, no nos callamos y no nos rendimos. ¡Este es el cambio! «Este no es el país que merecemos», insiste la aguerrida dirigente.
Borbón hizo un llamado a sus connacionales unirse a la protesta para exigir un país digno, justo y libre.
«¡La diáspora despierta y se moviliza!», concluye el documento firmado por Acción Rápida-NY; Loma Miranda-NY; Somos Pueblo-USA y Tamos Jartos-NY».