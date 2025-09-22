Planean piquetear consulado RD-NY por visita presidente Luis Abinader

  • Melissa Correa
Planean piquetear consulado RD-NY por visita presidente Luis Abinader

Nueva York. Organizaciones populares dominicanas en esta ciudad planean piquetear el consulado dominicano ante la visita del presidente Luis Abinader a la 80va. Asamblea General de las Naciones Unidos.

Dayanara Borbón, vocera de las entidades, sostiene que desde la diáspora dominicana alzan su voz para denunciar el rumbo «indignante y vergonzoso» del gobierno de Abinader.

«Las promesas de cambio se han desvanecido entre escándalos de corrupción, impunidad, desorden migratorio, represión y abandono».

«Mientras los dominicanos de aquí y allá enfrentan estafas inmobiliarias que quedan impunes, abusos en el sistema de salud como el caso SeNaSa, persecución a periodistas y violencia estatal, el gobierno actúa en complicidad con mafias que saquean al país», precisa Borbón.

Lee más: Presidente Luis Abinader hará “El Gobierno Contigo” en SDE

«A los dominicanos en el exterior se nos maltrata, se nos exprime con impuestos en nuestros consulados y trámites abusivos, y se nos niega representación real… solo somos remesas», agrega la líder comunitaria.

«Por eso convocamos a toda la comunidad dominicana en el exterior y a quienes dentro y fuera del país aún creen en la justicia, a manifestarse de manera firme y pacífica», indica.

«No olvidamos, no nos callamos y no nos rendimos. ¡Este es el cambio! «Este no es el país que merecemos», insiste la aguerrida dirigente.

Borbón hizo un llamado a sus connacionales unirse a la protesta para exigir un país digno, justo y libre.

«¡La diáspora despierta y se moviliza!», concluye el documento firmado por Acción Rápida-NY; Loma Miranda-NY; Somos Pueblo-USA y Tamos Jartos-NY».

Melissa Correa

Melissa Correa

Licenciada en Comunicación Social y Community Manager, con maestría en Docencia y Gestión Universitaria.

Nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital 2023.

Su dedicación y presencia en múltiples plataformas la han convertido en una figura reconocida en el ámbito periodístico dominicano.

Publicaciones Relacionadas

Publicidad

Temas

Más leídas

El tipo de cambio en la República Dominicana

El tipo de cambio en la República Dominicana

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

Los tres saberes la clave para triunfar en el ámbito personal y profesional

Los tres saberes la clave para triunfar en el ámbito personal y profesional

Día Mundial de Limpieza de Playas: eliminan más de 100 bolsas de plásticos de las costas

Día Mundial de Limpieza de Playas: eliminan más de 100 bolsas de plásticos de las costas

Los «300 con Leonel» reciben a su líder al llegar NYC a media noche este sábado por JFK

Los «300 con Leonel» reciben a su líder al llegar NYC a media noche este sábado por JFK

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo