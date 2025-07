Planificación urbana: el costo de no prever el crecimiento

El crecimiento acelerado de las ciudades no puede seguir siendo sinónimo de improvisación. La expansión urbana desproporcionada, sin un diseño vial que garantice la movilidad de sus habitantes, ha dejado secuelas visibles en la capital dominicana.

Las avenidas República de Colombia, Monumental (en el Distrito Nacional) y Jacobo Majluta (en Santo Domingo Norte) son ejemplos tangibles de cómo la falta de planificación urbana se traduce en caos vehicular, estrés social y decisiones reactivas que muchas veces comprometen el medioambiente y la calidad de vida.

Estas zonas han experimentado un desarrollo urbanístico vertiginoso en los últimos años. Decenas de proyectos residenciales se han construido sin que existan, en paralelo, vías de acceso o alternativas viables para canalizar el creciente flujo vehicular. ¿El resultado? Tapones diarios, accidentes frecuentes, falta de semáforos, escasa infraestructura peatonal y una ciudadanía cada vez más frustrada.

La situación ha llegado a un punto crítico. La necesidad de ampliar la avenida República de Colombia, en la zona próxima al Jardín Botánico Nacional, ha desatado protestas y movilizaciones ciudadanas. La semana pasada, organizaciones sociales y ambientales se congregaron en una cadena humana frente al parque ecológico para rechazar la intervención en esa área protegida. La preocupación no es infundada: el Jardín Botánico es uno de los pulmones verdes más importantes de la capital, un espacio de conservación científica y de recreación natural que no debe ser sacrificado por los errores del pasado.

La respuesta gubernamental, encabezada por declaraciones del presidente Luis Abinader y ministros vinculados al área de Obras Públicas y Medio Ambiente, ha sido clara: se reconoce el problema de movilidad y se insiste en que la intervención es mínima y necesaria. Sin embargo, esta afirmación no borra el hecho esencial: si se hubiese planificado correctamente desde el inicio, hoy no se estaría debatiendo si se puede o no reducir parte del parque para construir más carriles.

La planificación urbana no es solo un tema técnico; es un compromiso con el presente y el futuro. Significa prever dónde crecerán las ciudades, cómo se distribuirá la población, qué recursos necesitarán y cómo se protegerán los espacios naturales en medio del desarrollo. Cuando las autoridades aprueban urbanizaciones sin exigir condiciones mínimas de conectividad vial, transporte público y servicios básicos, están sembrando los conflictos que inevitablemente surgirán.

Lo que hoy vemos en las avenidas República de Colombia, Monumental y Jacobo Majluta no es casualidad, sino consecuencia. Las decisiones tomadas (o no tomadas) hace una o dos décadas están pasando factura. Y esa factura se paga con tiempo perdido en el tráfico, con contaminación, con la destrucción de entornos verdes y con una ciudadanía que termina protestando porque ya no le quedan otras vías de presión.

Santo Domingo no puede seguir creciendo a ciegas. La construcción de nuevas vías, como se plantea en esta zona, debe hacerse con criterios sostenibles, respetando el marco legal ambiental y apostando al diálogo con las comunidades. Pero más allá de esta coyuntura, el verdadero reto está en garantizar que nunca más tengamos que elegir entre un parque y una avenida, entre el medioambiente y la movilidad, entre el desarrollo y la dignidad.

Planificar a tiempo no solo evita conflictos: construye ciudades más justas, eficientes y humanas. La historia reciente de la capital dominicana es un llamado de atención. Que no lo volvamos a ignorar.