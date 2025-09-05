Planteamientos y orientaciones del doctor Peter

El doctor Laurence Peter ganó fama mundial tan pronto se divulgó el Principio que lleva su nombre, que dice así: “En toda organización jerárquica los individuos son ascendidos en forma continua hasta que alcanzan su nivel de competencia”.

Puede leer: «El hombre feliz y el hombre infeliz»

Después de ser famoso, el doctor Peter publicó un Best Seller titulado “Peter’s People”, en el que divulgó múltiples planteamientos que pueden ser considerados semejantes en importancia al “Principio de Peter”. Muchos de esos planteamientos de distinta naturaleza son reseñados en este artículo; ejemplo: “Una persona diplomática es alguien que deja que tú digas todo lo que te dé la gana siempre y cuando él consiga lo que él quiere”. “Además la persona que dice que espera casarse cuando tenga suficiente dinero ahorrado, tales palabras significan a que en verdad esa persona no está realmente enamorada”. “Un error en la convivencia familiar puede expresarse de la siguiente manera: muchos padres no se preocupan por su hija hasta el momento en que ella no está presente en el desayuno”. Mark Twain señaló: “Un libro clásico es aquel que todos quisieran haber leído y que nadie quiere leer” “El hombre es la criatura que hizo Dios al final de la semana cuando Dios ya estaba muy cansado” “Ser bueno es noble pero enseñar a otros a ser buenos es más noble y menos problemático”. Siguió diciendo Mark Twain: “Yo nunca he permitido que mi escolaridad interfiera con mi educación”. Bien se sabe que el irónico y sapientísimo Oscar Wilde hizo planteamientos inolvidables e inesperados en situaciones muy peculiares como por ejemplo en presencia del doctor Peter y, estando plenamente consciente de que Peter había divulgado un famoso principio, no obstante dijo al doctor Peter: “Yo no creo en principios, creo en prejuicios”. De la misma forma Oscar Wilde señaló: “Él resistía todas las cosas, excepto la tentación”. Otro controversial planteamiento, dirigido a los solteros estadounidenses, es el siguiente: “Más vale que usted rompa su romance y también que rompa su promesa de matrimonio para que en el futuro inmediato usted no esté condenado a fregar platos y cubiertos diariamente de los usados en el almuerzo y la cena”. Otro planteamiento ligado al romance es el siguiente: “El matrimonio integra todos los aspectos de la felicidad pero tener que vivir juntos es algo un poco más problemático que el ceremonial de la boda”. Por otro lado, pensando en la salud humana hay un mensaje muy provechoso para que los enfermos estén plenamente conscientes de su verdadera condición humana: “El único resultado 100% seguro cuando usted se somete a un tratamiento médico es que usted terminará en la bancarrota o sea en la quiebra financiera después de haber pagado las medicinas y los honorarios médicos.” Esa quiebra ocurriría si el paciente no tuvo la previsión de proveerse de un adecuado seguro de salud. Por otro lado, al llegar el inigualable Oscar Wilde a Francia, un funcionario de Aduanas le preguntó si llevaba alguna pertenencia de valor que tuviese que declarar y, de repente, él contestó: “Lo único de valor que tengo que declarar es mi talento”. Peter ha escrito: “En política siempre hay dos lados sobre cualquier tema y ambos están equivocados”. En términos políticos, Peter también expresó: “De Roosevelt aprendí que uno puede hacer de la presidencia un empleo de toda la vida.” Debe saberse que Roosevelt fue presidente durante cuatro períodos y no lo fue en un quinto período porque murió antes de esa posible quinta ocasión. Además, en tiempos contemporáneos Adlai Stevenson ha sido el arquetipo del político americano representante de la intelectualidad y de la moralidad. Por ello fue una gran sorpresa para todos que Stevenson, candidato del Partido Demócrata, perdiera las elecciones presidenciales frente al candidato republicano Eisenhower, quien tenía como único precedente haber sido militar. Así pues, por las virtudes de Stevenson los republicanos lo atacaron suciamente con falsedades. Stevenson Respondió de la siguiente manera: “Les hago una advertencia a los republicanos: ¡Si continúan hablando mentiras sobre mí, tendré que decir verdades contundentes y demoledoras sobre ellos”.