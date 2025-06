Plantean nuevo marco legal para que los juegos de azar beneficien al pueblo

Una propuesta presentada este jueves busca replantear el rol de los juegos de azar en República Dominicana, para que se conviertan en una herramienta de inversión social estructurada, sin aumentar impuestos. El planteamiento incluye la creación de un fondo con identidad jurídica que destine parte de los ingresos del sector a servicios básicos, atención a adicciones y apoyo a poblaciones vulnerables.

A continuación, el comunicado íntegro:

Hoy nos dirigimos al país para proponer un nuevo enfoque: que los juegos de azar en República Dominicana dejen de ser una fuente de desigualdad, informalidad y enriquecimiento oculto, para convertirse en un instrumento transparente de inversión social.

No estamos hablando de aumentar impuestos. Estamos hablando de ordenar, fiscalizar y redistribuir mejor lo que ya se genera.

Sabemos que el juego está presente en nuestras comunidades, con miles de bancas, loterías, casinos y plataformas digitales.

Pero, ¿quién se está beneficiando de eso? ¿Qué parte vuelve al pueblo? ¿Dónde están los hospitales que deberían financiarse con esos recursos? ¿Dónde están las escuelas, las becas, el apoyo a las madres solteras, los centros comunitarios?

Ha llegado el momento de transformar esa realidad.

Proponemos que el nuevo marco legal de juegos de azar incluya la creación de un Fondo Nacional para el Desarrollo Social (FONADEZA), con identidad jurídica propia, financiado por un porcentaje fijo y transparente de los ingresos que hoy se generan a través del sector. Este fondo debe tener como destino prioritario:

El acceso a la salud pública y la atención a las adicciones.

El fortalecimiento de la educación, especialmente en zonas rurales.

La inclusión social de personas con discapacidad.

La vivienda digna y los servicios básicos.

Las oportunidades para jóvenes y mujeres emprendedoras.

Además, exigimos que la ley incorpore un capítulo obligatorio sobre juego responsable, con mecanismos de protección a menores de edad, sistemas de autoexclusión, regulación ética de la publicidad y una fuerte fiscalización digital en tiempo real.

No pedimos caridad. Pedimos justicia.

No pedimos censura. Pedimos equilibrio.

No pedimos prohibición. Pedimos sentido ético y propósito público.

Invitamos al Congreso Nacional, al Ministerio de Hacienda, al liderazgo político y a toda la sociedad a unirse a esta causa. Una causa que no divide, sino que construye.

Una causa que convierte el azar individual en esperanza colectiva.

Esta es la apuesta que vale la pena.

