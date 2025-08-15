Plásticos por Útiles Escolares: Estas son las reglas para participar

Plásticos por Útiles Escolares: Estas son las reglas para participar

La Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduanas reiteraron las reglas para participar en la segunda edición de Plásticos por Útiles Escolares, un evento dirigido únicamente a personas que residan en la capital.

La segunda versión del más grande evento de conciencia ambiental del país, se llevará a cabo en el Palacio Municipal el domingo 24 de agosto de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Las bases del canje indican que por mil botellitas, las personas recibirán una tableta electrónica y una mochila con útiles escolares; mientras que por 500 botellas plásticas, obtendrán una mochila equipada con los útiles. De igual manera, por cada cédula mostrada, habrá un máximo de dos mochilas. 

Además, se recalcó que las botellas entregadas deben estar limpias, comprimidas y con sus tapas.

En el intercambio, además de las tabletas electrónicas, las mochilas estarán compuestas por seis cuadernos, un estuche con materiales y un termo.

En la primera edición de Plásticos por Útiles Escolares, la Alcaldía del Distrito Nacional recolectó 7.2 millones de botellas plásticas, totalizando junto a Plásticos por Juguetes, cerca de 18 millones de botellas plásticas sacadas de las calles.

La Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduanas agradecieron el respaldo para esta edición de: Banco Popular, Propagas, Banreservas, Grupo Rica, Fundación Propagas, Industrias San Miguel, Bandex, Lam, Planeta Azul, Banco BHD, Farmacias GBC, Seaboard Power, Referencia Laboratorio Clínico, Grupo Ramos, Magna, Uepa Tickets, Sidoca, Hilos de Amor, Ultra Clean, Constructora Bisonó y Café Santo Domingo.

