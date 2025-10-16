Conozca aquí la plataforma donde los jóvenes pueden expresar sus opiniones 

Conozca aquí la plataforma donde los jóvenes pueden expresar sus opiniones 

 Con el objetivo de amplificar la voz de adolescentes y de jóvenes dominicanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en República Dominicana impulsa U-Report, una innovadora plataforma digital de participación gratuita, anónima y accesible, que conecta a más de 38 millones chicos y chicas en 104 países del mundo.

En el territorio dominicano, más de 7,000 U-Reporters activos ya forman parte de esta red global, compartiendo sus opiniones sobre temas que impactan su presente y su futuro, tales como: salud, educación, igualdad de género, seguridad vial o cuidados del hogar a través de contenidos claros y confiables. De esta forma, representan la voz de adolescentes y jóvenes de todas las provincias del país.

A través de consultas interactivas por WhatsApp e Instagram, adolescentes y personas jóvenes pueden expresar sus perspectivas y recibir infobots—mensajes breves, claros y fáciles de entender con información clave para sus vidas— así mismo pueden acceder semanalmente a oportunidades de becas, talleres, congresos y espacios de participación. Todos los contenidos son revisados y validados por un Comité conformado por esta nueva generación, quienes se aseguran de que el lenguaje sea accesible, pertinente y representativo de sus realidades antes de ser difundido por U-Report.

«Al ser una plataforma digital, U-Report está especialmente dirigida a adolescentes y personas jóvenes entre los 13 y 24 años, a quienes llamamos U-Reporters», explicó Maritza León, coordinadora de U-Report en el país. «Sin embargo, cualquier persona interesada, sin importar su edad puede registrarse y participar activamente, compartiendo su opinión sobre los temas que afectan la vida y los derechos de la niñez y la adolescencia en República Dominicana», agregó.

Durante este 2025, U-Report contribuyó activamente a la consulta nacional para el diseño del Plan de Seguridad Vial 2025-2030 coordinado por el INTRANT, involucrando la voz de adolescentes y jóvenes en la construcción de políticas públicas. Además, ha impulsado iniciativas que promueven la equidad de género y la reflexión sobre la distribución de tareas en el hogar y la crianza, fomentando la ciudadanía activa y el liderazgo juvenil.

“Me siento escuchado. U-Report me ha permitido opinar sobre temas importantes y aprender cosas nuevas. Siento que no solo representa mi voz, sino la de muchos jóvenes como yo en todo el país”, comenta un joven U-Reporter de 17 años de Elías Piña.

“Buscamos que cada persona joven cuente con un espacio seguro y accesible para expresar su opinión y acceder a información útil que les permita tomar decisiones informadas. U-Report es una herramienta clave para fortalecer el diálogo entre la juventud y quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones”, destacó Anyoli Sanabria, representante interina de UNICEF.

Todos los contenidos compartidos por esta herramienta digital son confiables, basados en evidencia científica y revisados por personal técnico de UNICEF, y a su vez un equipo de voluntarios jóvenes se encarga de validarlos y adaptarlos a lenguaje amigable para las juventudes.

El lanzamiento de este entorno digital contempla la proyección de una campaña intensiva en redes sociales, que incluye videos testimoniales y desafíos virales para motivar a más jóvenes a sumarse. Para unirse a esta iniciativa, solo se debe enviar la palabra clave “Únete” al WhatsApp oficial: 849-512-7700 o visitar https://republicadominicana.ureport.in/.

Sobre U-Report:

U-Report es un proyecto global de UNICEF, presente en más de 100 países desde hace más de 10 años, empoderando a millones de jóvenes para que influyan en decisiones que afectan su presente y su futuro.

