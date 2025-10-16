Con el objetivo de amplificar la voz de adolescentes y de jóvenes dominicanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en República Dominicana impulsa U-Report, una innovadora plataforma digital de participación gratuita, anónima y accesible, que conecta a más de 38 millones chicos y chicas en 104 países del mundo.

En el territorio dominicano, más de 7,000 U-Reporters activos ya forman parte de esta red global, compartiendo sus opiniones sobre temas que impactan su presente y su futuro, tales como: salud, educación, igualdad de género, seguridad vial o cuidados del hogar a través de contenidos claros y confiables. De esta forma, representan la voz de adolescentes y jóvenes de todas las provincias del país.

A través de consultas interactivas por WhatsApp e Instagram, adolescentes y personas jóvenes pueden expresar sus perspectivas y recibir infobots—mensajes breves, claros y fáciles de entender con información clave para sus vidas— así mismo pueden acceder semanalmente a oportunidades de becas, talleres, congresos y espacios de participación. Todos los contenidos son revisados y validados por un Comité conformado por esta nueva generación, quienes se aseguran de que el lenguaje sea accesible, pertinente y representativo de sus realidades antes de ser difundido por U-Report.

«Al ser una plataforma digital, U-Report está especialmente dirigida a adolescentes y personas jóvenes entre los 13 y 24 años, a quienes llamamos U-Reporters», explicó Maritza León, coordinadora de U-Report en el país. «Sin embargo, cualquier persona interesada, sin importar su edad puede registrarse y participar activamente, compartiendo su opinión sobre los temas que afectan la vida y los derechos de la niñez y la adolescencia en República Dominicana», agregó.

Durante este 2025, U-Report contribuyó activamente a la consulta nacional para el diseño del Plan de Seguridad Vial 2025-2030 coordinado por el INTRANT, involucrando la voz de adolescentes y jóvenes en la construcción de políticas públicas. Además, ha impulsado iniciativas que promueven la equidad de género y la reflexión sobre la distribución de tareas en el hogar y la crianza, fomentando la ciudadanía activa y el liderazgo juvenil.

“Me siento escuchado. U-Report me ha permitido opinar sobre temas importantes y aprender cosas nuevas. Siento que no solo representa mi voz, sino la de muchos jóvenes como yo en todo el país”, comenta un joven U-Reporter de 17 años de Elías Piña.

“Buscamos que cada persona joven cuente con un espacio seguro y accesible para expresar su opinión y acceder a información útil que les permita tomar decisiones informadas. U-Report es una herramienta clave para fortalecer el diálogo entre la juventud y quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones”, destacó Anyoli Sanabria, representante interina de UNICEF.

Todos los contenidos compartidos por esta herramienta digital son confiables, basados en evidencia científica y revisados por personal técnico de UNICEF, y a su vez un equipo de voluntarios jóvenes se encarga de validarlos y adaptarlos a lenguaje amigable para las juventudes.

El lanzamiento de este entorno digital contempla la proyección de una campaña intensiva en redes sociales, que incluye videos testimoniales y desafíos virales para motivar a más jóvenes a sumarse. Para unirse a esta iniciativa, solo se debe enviar la palabra clave “Únete” al WhatsApp oficial: 849-512-7700 o visitar https://republicadominicana.ureport.in/.

Sobre U-Report:

U-Report es un proyecto global de UNICEF, presente en más de 100 países desde hace más de 10 años, empoderando a millones de jóvenes para que influyan en decisiones que afectan su presente y su futuro.