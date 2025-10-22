Platos tradicionales de la lluvia: desde el asopao hasta el chocolate caliente

Durante días lluviosos como los que el país enfrenta durante la tormenta Melissa, las comidas reconfortantes y calientes suelen ser la mejor opción para resguardarse del frío y la humedad. Platos como guisos, sopas cremosas, panes recién horneados y postres tibios son ideales para disfrutar en casa y generar un ambiente acogedor.

Además, cocinarlas permite aprovechar el tiempo bajo techo y compartir momentos agradables, ya sea en familia o de forma individual. Estas comidas combinan practicidad y sabor que aportan bienestar en jornadas de mal clima.

Sancocho

El sancocho figura como uno de los platos estrellas de la gastronomía dominicana. Consiste en un caldo de carnes diversas (como res, pollo, cerdo e incluso pescado), cocinado con vegetales y tubérculos como yuca, yautía, plátano verde y maíz.

A los dominicanos les gusta el sancocho durante los tiempos de lluvia porque es un plato asociado a la tradición y es ideal para reuniones familiares en esos días.

Asopao

El asopao es un caldo espeso que se asemeja mucho a un arroz en sopa. Se tiene la opción de prepararlo con pollo, frutos del mar o puerco, y se cocina con arroz, verduras, condimentos y aromáticas como el culantro.

Su atractivo en días lluviosos radica en que su consistencia pesada y su sabor marcado lo transforman en la selección perfecta para contrarrestar el clima frío y húmedo. Al ser un plato servido caliente, genera una sensación inmediata de confort y es ideal para el ambiente fresco que traen las precipitaciones

Patimongo

El Patimongo es un plato favorito durante los días lluviosos en la República Dominicana porque funciona como un caldo de confort sumamente nutritivo y caliente, ideal para contrarrestar el frío y la humedad.

Es un guiso que combina, principalmente, patica de cerdo (Pati) y mondongo de res (vísceras), las cuales se cocinan lentamente para liberar colágeno y lograr una consistencia densa y melosa. El plato se enriquece con una base de sofrito criollo compuesto por ajo, cebolla, ajíes, cilantro y orégano.

Para espesar y darle cuerpo, se le añaden vegetales y tubérculos como auyama (calabaza), papa y zanahoria

Chocolate con pan

El chocolate caliente con pan es un platillo culinario favorito de los dominicanos en días lluviosos por ser el epítome de la «merienda de confort» o el desayuno ideal para el frío.

Al chocolate, se le añade azúcar al gusto y se aromatiza con especias clave como la canela en rama y, a veces, un toque de nuez moscada o jengibre para intensificar el calor y el aroma

Para servir, la bebida debe estar bien caliente y generalmente se acompaña con el pan de preferencia, o incluso con galletitas y bizcocho