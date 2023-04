Play-in NBA: ¿En qué consiste y quiénes son los favoritos a ganar?

Con la temporada regular terminada, llega el momento más emocionante, los playoffs, pero serán antecedidos por cuatro partidos para otorgar los cupos que faltan por llenarse para la postemporada, esto, se logrará mediante el denominado «Play-in».

El play-in es un mini torneo, que se implantó durante la famosa burbuja de 2020 en Orlando, y que consiste en una serie de enfrentamientos entre los equipos que han quedado entre la séptima y la décima posición en cada conferencia. Los seis primeros clasificados de cada conferencia tienen el viaje a playoffs asegurado, de manera que estos cuatro equipos se disputan las dos últimas plazas.

El séptimo y el octavo lugar de cada conferencia se enfrentan a partido único, y el que gane, pasa como séptimo clasificado a la postemporada, por otro lado, el que gane del enfrentamiento entre el noveno y el décimo, pasa la eliminatoria y se juega el entrar en play-offs con el perdedor del duelo entre el séptimo y el octavo. El que pierda el choque entre el noveno y el décimo queda eliminado, mientras que el que gane ese último partido, clasifica como el octavo lugar.

Enfrentamiento entre Lakers y Minnesota

Enfrentamientos de este play-in

Este martes inicia el mini torneo play-in con dos encuentros. Primero, los Hawks de Atlanta visitan al Heat de Miami, y el que gane se enfrentará a Boston Celtics en la primer ronda. Luego, estará el encuentro entre los Timberwolves de Minnesota y los Angeles Lakers, y el ganador se enfrentará a Memphis Grizzlies.

Puede leer: Golden State busca repetir título tras temporada llena de tropiezos

La segunda etapa del play-in continuará el próximo miércoles con dos partidos más, cuando los Bulls de Chicago se enfrente a los Toronto Raptors, donde el que gane jugará contra el perdedor entre Atlanta y Miami y el ganador de ese choque, jugará entonces contra los Bucks de Milwaukee el jueves. Mientras, que Oklahoma City Thunder chocará contra los New Orlenas Pelicans, y el ganador se enfrentará al que pierda entre Minnesota y Lakers, para de ese encuentro obtener el rival de los Denver Nuggest en la primera ronda de los playoffs.

Shai Gilgeous-Alexander

¿Quiénes son los favoritos a ganar el play-in?

Aunque un partido lo puede ganar cualquiera, hay ciertas ventajas que tienen algunos equipos sobre otros para sus enfrentamientos, que pueden incidir para el triunfo.

A continuación, los favoritos a ganar en cada partido del play-in:

Minnesota vs Lakers: Angeles Lakers

Lakers salen como favorito porque además de que jugarán en su cancha, que de por sí es una gran ventaja, los angelinos tienen cuentan con un mejor plantel. Todo el mundo sabe de lo que es capaz de hacer LeBron James cuando de playoffs se trata, y no va a estar solo, tendrá a Anthony Davis, quien fue nombrado como Jugador del Mes de abril, y otros jugadores como D’angelo Russell, Austin Reaves, Dennis Schrooder, entre otros.

Y por si fuera poco, Minnesota no podrá contar ni con Ruddy Gobert, ya que fue suspendido por el equipo tras golpea a su compañero Kyle Anderson, ni con Jaden McDaniels tras sufrir una lesión en la muñeca por golpear la pared en el último partido.

Atlanta vs Miami: Miami Heat

Además de que al igual que los Lakers, Miami tendrá la ventaja de local, tienen un equipo más profundo, y de más experiencia para escenarios como estos.

Aunque Atlanta obtuvo la tercera mejor ofensiva de la liga promediando 118.4 puntos por juego, Miami fue la segunda mejor defensa permitiendo 109.8 puntos por partido, además, el Heat tendrá un trío como Jimmy Butler, Bam Adebayo y Tyler Hero, que será difícil de defender para la sexta peor defensa de la liga, que fue Atlanta.

En cuatro encuentros durante la temporada regular, Miami ganó tres de cuatro a Atlanta.

Chicago vs Toronto: Toronto Raptors

Toronto llegan a este partido jugando mejor. El equipo local ha ganado cada uno de los últimos 6 encuentros entre Raptors y Bulls, y 8 de los últimos 10 encuentros en general.

Aunque ambos equipos tienen quintetos muy llamativos, el de los Raptors es más completo. Gary Trent jr, Fred VanVleet, Scottie Barnes, O.G Anunoby y Paskal Siakam son cinco jugadores muy capacitados a la ofensiva, y con buenas virtudes defensivas, especialmente Anunoby, quien incluso quedó líder en robos de la NBA.

Oklahoma vs New Orleans: New Orleans Pelicans

Aunque el Thunder de Oklahoma ha tenido una temporada por encima de las expectativas, lamentablemente para ellos pareciera que terminará en este próximo encuentro, ya que se enfrentarán como visitantes a un equipo de New Orlenas con más jugadores probados en postemporada y con mejor defensa.

Oklahoma es el equipo más joven en promedio de toda la NBA (22.8 años), pero tienen un líder como Shai Gilgeous Alexander que poco a poco se convierte en una superestrella de la liga, sin embargo, no parece ser suficiente para enfrentar a Brandom Ingram, C.J McCollum y compañía.

En los hipotéticos partidos entre Bulls vs Atlanta y Minnesota vs New Orleans; Atlanta y New Orleans serían los favoritos y se quedarían con el puesto número ocho de sus respectivas conferencias.