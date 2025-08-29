La magia del verano brilló en Playa Nueva Romana con una jornada para pequeños

Playa Nueva Romana celebró la cuarta edición de Verano Mágico, una actividad social diseñada especialmente para los niños y las familias de propietarios y residentes, que marca el cierre de la temporada de verano, reuniendo a cientos de niños y niñas en un espacio de diversión, integración y alegría compartida.

El “Verano Mágico” estuvo lleno de risas y entretenimiento con juegos inflables, trampolines, show de magia, pintacaritas, concursos, deliciosas estaciones de comida y golosinas, y dinámicas recreativas que convirtieron la jornada en un verdadero festival de diversión.

Además de brindar entretenimiento, la actividad reafirmó el Estilo de Vivir en Playa Nueva Romana y su propósito de generar espacios para la convivencia activa, fortalecer los lazos sociales y fomentar un ambiente sano y seguro para las familias.

Con iniciativas como esta, Playa Nueva Romana se consolida, no solo como un residencial con una infraestructura de primer nivel, sino también, como una comunidad que promueve la convivencia, la alegría y el bienestar de todos sus residentes.

Agradecemos a las marcas patrocinadoras que nos acompañaron en esta grandiosa  experiencia: Enterex, Duracell, Bounty y Cañado.

