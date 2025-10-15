¡Playball! Juan Marichal recibe dedicatoria junto a su familia y amigos

La espera terminó.

Desde hoy el país se paraliza con la apertura de Lidom.

Los tres juegos del día son:

Escogido y Licey en la capital, Gigantes y Aguilas en Santiago y Toros y Estrellas en San Pedro de Macorís.

Pero antes de que se tire la primera bola, anoche fue presentada la Copa Banreservas y se celebró la dedicatoria del torneo al Inmortal de Cooperstown, Juan Marichal.

El presidente del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera le entregó una placa muy especial, la cual Marichal la disfrutó junto a su familia, amigos, y la presencia del ex presidente Leonel Fernández.

“Jugué en Lidom y lo hice con amor, representando a mi equipo los Leones del Escogido”, dijo Marichal.

Y agregó: “Soy un fanático de Lidom y la Serie Final del año pasado ha sido una de las mejores de todos los tiempos”.

Marichal lucía muy emocionado y la gente seguía sus relatos con mucha atención.

Tener a su familia presente dio un toque especial a la actividad.

Aguilera reafirmó el apoyo al Deporte

Leonardo Aguilera se mostró orgulloso de que Banreservas respalde el principal pasatiempo de los dominicanos.

Desde esta noche se canta playball.