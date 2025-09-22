Playoffs MLB 2025: lo que debes saber sobre la carrera hacia la postemporada

Los Rojos están en carrera para los playoffs 2025

A medida que la temporada regular 2025 de las Grandes Ligas de Béisbol entra en su última semana, la cantidad de equipos con posibilidad de clasificar postemporada se está reduciendo significativamente y se definirán quienes serán los que competirán en octubre.

Cinco de los seis puestos de comodín en las Ligas Americana y Nacional todavía están en juego de cara a la última semana de la temporada regular 2025 de la MLB.

A continuación, veamos algunos de los escenarios que tienen los equipos con posibilidad de clasificar.

Puede leer: Atlántico FC recibe a Moca FC este domingo en busca de su segundo triunfo en la LDF 2025-2026

Escenarios de la Liga Americana 2025

José Ramírez

La racha de los Cleveland Guardians y la racha de tres derrotas consecutivas de los Houston Astros en casa ponen a ambos equipos empatados al llegar el lunes.

Cleveland tiene mayores ambiciones en este momento. Los Guardians están a un juego de los Detroit Tigers en la División Central de la Liga Americana. Cleveland recibe a Detroit para tres juegos a partir del martes.

Los Guardians terminan con los Texas Rangers, quienes deberían estar eliminados para el fin de semana, por lo que aún pueden recuperarse adecuadamente si pierden la serie contra Detroit.

Jeremy Peña

Houston termina la temporada regular contra los Athletics y los Angels de Los Ángeles.

Los Astros deberían, al menos en teoría, terminar la temporada regular con una semana ganadora. Pueden presionar a los Seattle Mariners en la contienda por la División Oeste de la Liga Americana, pero Seattle se enfrenta a tres con los Colorado Rockies en casa para comenzar la semana.

El probable destino de Houston es uno de los dos puestos de comodín.

Boston cierra con tres juegos en casa contra Detroit. Esta podría ser la serie más importante del fin de semana en la Liga Americana.

Si Detroit pierde su serie en Cleveland, se disputará tanto la División Central de la Liga Americana como un puesto de comodín en Fenway Park.

Detroit, Cleveland, Boston y Houston probablemente lucharán por tres puestos. Los Yankees de Nueva York tienen una ventaja de tres juegos sobre Boston.

Aaron Judge

Escenarios de la Liga Nacional 2025

Elly De La Cruz

Los Rojos de Cincinnati y los Mets de Nueva York están empatados por el último puesto de comodín de la Liga Nacional.

Tanto los Rojos como los Mets tienen calendarios fáciles por delante. Cincinnati recibe a los Piratas de Pittsburgh durante tres partidos esta semana antes de visitar a los Cerveceros de Milwaukee, quienes ya deberían tener asegurado su puesto en los playoffs, el fin de semana.

Los Mets visitan a los Cachorros de Chicago, quienes ya tienen asegurado su puesto, y a los Marlins de Miami durante seis partidos. Son partidos fáciles en teoría, pero los Mets tienen un récord de 31-44 como visitantes.

Juan Soto

Los Diamondbacks de Arizona también están un partido por detrás. Tienen un final brutal contra los Dodgers de Los Ángeles en casa y los Padres de San Diego como visitantes.

San Diego debería asegurar un puesto en los playoffs antes del fin de semana, pero los Padres podrían jugar para eliminar a Arizona y mantenerse frescos para una probable serie de primera ronda contra los Cubs.

Es poco probable, pero los Gigantes de San Francisco podrían hacer un esfuerzo tardío si los Rojos, los Mets y los DBacks tienen dificultades.

San Francisco recibe a los Cardenales de San Luis y a Colorado en casa durante seis partidos. Probablemente se requiera un resultado de 6-0, pero eso podría no ser suficiente si uno de los tres equipos por encima de los Gigantes tiene una semana exitosa.