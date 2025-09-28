Playoffs MLB: así están las cuentas para Mets, Rojos, Tigres y Astros en el último día

Los Tigres de Detroit y los Astros de Houston, por la Liga Americana, y Los Mets de Nueva York y los Rojos de Cincinnati, por la Liga Nacional, son los únicos cuatro equipos que mantienen opciones de clasificación a la postemporada de las Grandes Ligas y la buscarán este domingo en la última jornada de la temporada regular.

Estos son los hechos destacados de este sábado en la penúltima fecha de una temporada que completó 161 partidos:

CERVECEROS 4-7 ROJOS

Sal Stewart pegó un cuadrangular, anotó y remolcó dos carreras, y los dominicanos Noelvi Marte y Miguel Andújar anotaron una vuelta cada uno para que los Rojos derrotaran a los Cerveceros.

El puertorriqueño Emilio Pagán (32) lanzó la novena sin libertades para quedarse con el salvamento por los Rojos (82-78), firmes en el tercer comodín de la Liga Nacional.

MARLINS 0-5 METS

Pete Alonso conectó un cuadrangular, anotó e impulsó dos vueltas, el puertorriqueño Francisco Lindor sumó una anotada y una remolcada, y el venezolano Francisco Álvarez logró una anotación para que los Mets se impusieran a los Marlins.

Los Mets (83-78) dependen de combinar este domingo una victoria ante los Marlins con una derrota de los Rojos ante los Cerveceros para avanzar a la postemporada.

MEDIAS ROJAS 1-2 TIGRES

Jahmai Jones remolcó dos carreras, una de ellas anotada por el puertorriqueño Javier Báez, y los Tigres aseguraron su presencia en los playoffs con su victoria en su visita a los Medias Rojas.

Los Tigres (87-74) aseguraron su cupo en el tercer comodín de la Americana, mientras podrían quedarse con la cima de la Central si combinan una victoria ante los Medias Rojas con una derrota de los Guardianes este domingo.

GUARDIANES 3-2 RANGERS

El puertorriqueño Johnathan Rodríguez disparó un jonrón con el dominicano José Ramírez en las bases, y CJ Kayfus recibió un pelotazo con las bases llenas en la novena entrada para que los Guardianes dejaran en el terreno a los Rangers y aseguraran su clasificación a los playoffs.

Los Guardianes (87-74) tienen la oportunidad de quedarse con el primer lugar de la División Central de la Americana si logran ganar su partido del domingo ante los Rangers o con una derrota de los Tigres, de lo contrario avanzarían como dueños de uno de los comodines.

AZULEJOS 5-1 RAYS

El mexicano Alejandro Kirk pegó un vuelacercas y el venezolano Andrés Giménez remolcó una carrera para contribuir con el triunfo de los Azulejos sobre los Rays.

Los Azulejos (93-68) llegan al último día de la temporada necesitados de una victoria o de una derrota de los Yanquis para asegurar el liderato del Este de la Americana.

YANQUIS 6-1 ORIOLES

Aaron Judge pegó un jonrón y remolcó tres vueltas, mientras que Giancarlo Stanton y Ryan McMahon también mandaron la pelota fuera del parque para que los Yanquis vencieran a los Orioles.

Los Yanquis (93-68) necesitan ganar este domingo y que los Azulejos pierdan para poder quedarse con el liderato del Este del menor de los circuitos. Si ambos equipos quedan empatados, los de Toronto avanzan en primer lugar ya que les ganaron la serie particular.

PADRES 5-1 DIAMONDBACKS

El venezolano Elías Díaz y el curazoleño Xander Bogaerts pegaron jonrones de dos carreras y el dominicano Fernando Tatis Jr. agregó uno solitario para que los Padres superaran a los Diamondbacks.

El dominicano Geraldo Perdomo pegó un jonrón, pero el venezolano Eduardo Rodríguez (9-9) fue tocado con cinco carreras en seis entradas, con seis ponches y perdió el juego.